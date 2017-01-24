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Дюжина уморительных анекдотов, которую вы обязаны рассказать близким
25.01.2017 14:35 — Калейдоскоп | Фактрум
И сегодня Фактрум делится с читателем анекдотами, сюжет которых мог бы происходить в реальной жизни!
Муж подходит к окну, откpывает штоpы и говоpит жене:
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Частенько на семейных посиделках родные принимаются вспоминать какие-то истории, уже ставшие анекдотами. Неудивительно, ведь в нашей жизни происходит столько...
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