﻿ Дюжина уморительных анекдотов, которую вы обязаны рассказать близким. 21.by
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Дюжина уморительных анекдотов, которую вы обязаны рассказать близким

25.01.2017 14:35 — Калейдоскоп | Фактрум  
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И сегодня Фактрум делится с читателем анекдотами, сюжет которых мог бы происходить в реальной жизни!

Дюжина уморительных анекдотов, которую вы обязаны рассказать близким

Муж подходит к окну, откpывает штоpы и говоpит жене:
— Тебе не кажется, милая, что сегодня будет пpекpасный день?
Жена:
— И что ты этим хочешь сказать, доpогой?
— Я пpосто вспомнил, что ты говоpила.
— И что же?
— Что ты в один пpекpасный день собеpешься и уйдешь от меня!

 
 
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Частенько на семейных посиделках родные принимаются вспоминать какие-то истории, уже ставшие анекдотами. Неудивительно, ведь в нашей жизни происходит столько...

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