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Самые восхитительные работы свадебных фотографов в 2016-м году
25.01.2017 14:44 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум приглашает читателя посмотреть фотографии самых талантливых фотохудожников, снимающих свадьбы.
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Международное общество профессиональных свадебных фотографов четырежды в год проводит конкурс на лучшее свадебное фото. Победители получают призы, а зрители —...
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