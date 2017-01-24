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Слепой сурок любит спать вместе со своими спасителями
25.01.2017 16:09 — Калейдоскоп | Flytothesky
Знакомьтесь, сурок Коко. Она была тяжело травмирована и неподвижно лежала во дворе три дня. Когда люди наконец
Женщина вставала два раза каждую ночь, чтобы проверить состояние Коко. В итоге они начали спать в одной постели. «Она укладывалась рядом со мной, и ей всегда нужно было прикасаться ко мне хоть какой-то частью тельца», – рассказывает Молли Райан.
Когда Молли начала задумываться о том, чтобы выпустить Коко обратно в дикую природу, она заметила, что с ней что-то не так. «Я увидела, что её глаза все время либо полузакрыты, либо полностью закрыты». Молли с Коко отправились к ветеринару, и тот подтвердил опасения: животное было слепым.
Так Коко стала постоянным членом семьи Райан. Молли делится впечатлениями: «Очень сложно выбраться из постели, когда к тебе плотно прижимается пушистый и похрапывающий сурок».
Знакомьтесь, сурок Коко. Она была найдена бездыханно лежащей во дворе дома, и все подумали, что сурок мертв
«Пока Коко лежала на 30-градусной жаре… над ней начали летать птицы и клевать её в голову»
Она пролежала 3 дня без движения
Люди, нашедшие её, обратились к Молли Райан, местному специалисту по диким животным, и она сразу принялась лечить зверька
Женщина делала все возможное, чтобы вернуть сурка к жизни
Они вставала два раза каждую ночь, чтобы проверить состояние Коко; и в результате сурок перебрался к ней в постель
«Она укладывалась рядом со мной, и ей всегда нужно было прикасаться ко мне хоть какой-то частью тельца»
Молли начала задумываться о том, чтобы выпустить Коко обратно в дикую природу…
«Я увидела, что её глаза все время либо полузакрыты, либо полностью закрыты»
Молли с Коко отправились к ветеринару, и тот подтвердил опасения: животное было слепым
Так Коко стала постоянным членом семьи Райан
«Очень сложно выбраться из постели…»
«…Когда к тебе плотно прижимается пушистый и похрапывающий сурок»
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Знакомьтесь, сурок Коко. Она была тяжело травмирована и неподвижно лежала во дворе три дня. Когда люди наконец заметили ее, то подумали, что животное мертво, но...
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