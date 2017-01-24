Знакомьтесь, сурок Коко. Она была тяжело травмирована и неподвижно лежала во дворе три дня. Когда люди наконец заметили ее , то подумали, что животное мертво, но приблизившись, увидели, что сурок еще подает признаки жизни, и тогда они вызвали Молли Райан, местного специалиста по диким животным, которая и принялась лечить зверька.

Женщина вставала два раза каждую ночь, чтобы проверить состояние Коко. В итоге они начали спать в одной постели. «Она укладывалась рядом со мной, и ей всегда нужно было прикасаться ко мне хоть какой-то частью тельца», – рассказывает Молли Райан.

Когда Молли начала задумываться о том, чтобы выпустить Коко обратно в дикую природу, она заметила, что с ней что-то не так. «Я увидела, что её глаза все время либо полузакрыты, либо полностью закрыты». Молли с Коко отправились к ветеринару, и тот подтвердил опасения: животное было слепым.

Так Коко стала постоянным членом семьи Райан. Молли делится впечатлениями: «Очень сложно выбраться из постели, когда к тебе плотно прижимается пушистый и похрапывающий сурок».

Знакомьтесь, сурок Коко. Она была найдена бездыханно лежащей во дворе дома, и все подумали, что сурок мертв





«Пока Коко лежала на 30-градусной жаре… над ней начали летать птицы и клевать её в голову»





Она пролежала 3 дня без движения





Люди, нашедшие её, обратились к Молли Райан, местному специалисту по диким животным, и она сразу принялась лечить зверька





Женщина делала все возможное, чтобы вернуть сурка к жизни





Они вставала два раза каждую ночь, чтобы проверить состояние Коко; и в результате сурок перебрался к ней в постель

«Она укладывалась рядом со мной, и ей всегда нужно было прикасаться ко мне хоть какой-то частью тельца»





Молли начала задумываться о том, чтобы выпустить Коко обратно в дикую природу…





«Я увидела, что её глаза все время либо полузакрыты, либо полностью закрыты»





Молли с Коко отправились к ветеринару, и тот подтвердил опасения: животное было слепым





Так Коко стала постоянным членом семьи Райан





«Очень сложно выбраться из постели…»





«…Когда к тебе плотно прижимается пушистый и похрапывающий сурок»





Текст: Flytothesky.ru