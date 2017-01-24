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Слепой сурок любит спать вместе со своими спасителями

25.01.2017 16:09 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Знакомьтесь, сурок Коко. Она была тяжело травмирована и неподвижно лежала во дворе три дня. Когда люди наконец заметили ее, то подумали, что животное мертво, но приблизившись, увидели, что сурок еще подает признаки жизни, и тогда они вызвали Молли Райан, местного специалиста по диким животным, которая и принялась лечить зверька.

Женщина вставала два раза каждую ночь, чтобы проверить состояние Коко. В итоге они начали спать в одной постели. «Она укладывалась рядом со мной, и ей всегда нужно было прикасаться ко мне хоть какой-то частью тельца», – рассказывает Молли Райан.

Когда Молли начала задумываться о том, чтобы выпустить Коко обратно в дикую природу, она заметила, что с ней что-то не так. «Я увидела, что её глаза все время либо полузакрыты, либо полностью закрыты». Молли с Коко отправились к ветеринару, и тот подтвердил опасения: животное было слепым.

Так Коко стала постоянным членом семьи Райан. Молли делится впечатлениями: «Очень сложно выбраться из постели, когда к тебе плотно прижимается пушистый и похрапывающий сурок».Слепой сурок любит спать вместе со своими спасителями

Знакомьтесь, сурок Коко. Она была найдена бездыханно лежащей во дворе дома, и все подумали, что сурок мертв

Слепой сурок любит спать вместе со своими спасителями

 «Пока Коко лежала на 30-градусной жаре… над ней начали летать птицы и клевать её в голову»

Слепой сурок любит спать вместе со своими спасителями

 Она пролежала 3 дня без движения

Слепой сурок любит спать вместе со своими спасителями

 Люди, нашедшие её, обратились к Молли Райан, местному специалисту по диким животным, и она сразу принялась лечить зверька

Слепой сурок любит спать вместе со своими спасителями

 Женщина делала все возможное, чтобы вернуть сурка к жизни

Слепой сурок любит спать вместе со своими спасителями

 Они вставала два раза каждую ночь, чтобы проверить состояние Коко; и в результате сурок перебрался к ней в постель

Слепой сурок любит спать вместе со своими спасителями

 «Она укладывалась рядом со мной, и ей всегда нужно было прикасаться ко мне хоть какой-то частью тельца»

Слепой сурок любит спать вместе со своими спасителями

 Молли начала задумываться о том, чтобы выпустить Коко обратно в дикую природу…

Слепой сурок любит спать вместе со своими спасителями

 «Я увидела, что её глаза все время либо полузакрыты, либо полностью закрыты»

Слепой сурок любит спать вместе со своими спасителями

 Молли с Коко отправились к ветеринару, и тот подтвердил опасения: животное было слепым

Слепой сурок любит спать вместе со своими спасителями

 Так Коко стала постоянным членом семьи Райан

Слепой сурок любит спать вместе со своими спасителями

 «Очень сложно выбраться из постели…»

Слепой сурок любит спать вместе со своими спасителями

 «…Когда к тебе плотно прижимается пушистый и похрапывающий сурок»

Слепой сурок любит спать вместе со своими спасителями

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Знакомьтесь, сурок Коко. Она была тяжело травмирована и неподвижно лежала во дворе три дня. Когда люди наконец заметили ее, то подумали, что животное мертво, но...

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