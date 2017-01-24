



Настоящая любовь не бывает несчастной. Она может подарить горький опыт, принести обиды или разочарование, но все это будет способствовать дальнейшему развитию личности. В то же время любовь незрелая делает обоих партнеров зависимыми от отношений, когда один воспринимает другого как вещь: «ты мне должен», «без тебя мне не жить», «будь таким, как я хочу!»

Увы, современное общество с его потребительским отношением к человеку давно подменило одно понятие другим. Сегодня инфантильная любовь практически вытеснила собой истинно глубокое чувство, от партнера больше не требуют серьезного отношения к жизни, приветствуется дружеский секс, отношения без обязательств, эгоцентризм и эмоциональная зависимость. Ссоры-расставания, удобно-неудобно, комплексы и страхи, которые они проецируют друг на друга… как за всем этим увидеть настоящее?

Перед вами пять фактов, которые помогут разобраться, какие чувства истинны и благородны, а где в игру вступают отношения зависимости.

1. Отсутствие идеализации партнера

Инфантильная любовь смотрит на мир глазами ребенка: «он самый лучший», «женщина моих грез», «идеальная пара». Таким образом, присутствует постоянная идеализация, цель которой – усилить ощущение эйфории в отношениях, повысить собственную самооценку («раз мне досталась такая половина, я ого-го!»). Ну а потом наступает неминуемое разочарование, ведь ни один человек не в силах оправдать всех возложенных на него ожиданий. Истинная любовь приходит тогда, когда оба видят себя в настоящем свете, принимают негативные стороны друг друга, не пытаясь их изменить.

2. Сохранение чувства «я»

Ошибочно полагать, будто настоящая любовь стирает границы между влюбленными, а значит, нормально думать одной головой, чувствовать одним сердцем и везде употреблять слаженное «мы». На самом деле только зависимым друг от друга партнерам свойственно всюду отправляться вместе, пользоваться одной зубной щеткой, объединять страницу в социальных сетях, да и вообще растворяться в интересах друг друга. Люди взрослые оставляют право на личное пространство, уважают ценности любимых, не отказываясь от своего «я». Они не вместе, но рядом.

3. Отказ от контроля

За попыткой контроля над объектом любви скрывается многое: желание обладать любимым человеком, страх оказаться брошенным, мнимое недоверие. Конечно, гораздо безопаснее отслеживать каждый его шаг, навязывать ей свою волю («я не хочу видеть тебя с ним!»), диктовать свои требования. Однако ограничение свободы никогда еще не приводило к чему-то хорошему. Настоящая любовь не держит силой, но уважает выбор и чувство свободы другого.

4. Отношения на равных

В зрелых отношениях оба партнера умеют принимать на себя ответственность, а также уважать личность друг друга, тогда как отношения зависимости не равны по своей природе, чем-то напоминая «детско-родительскую» модель поведения. Например, один партнер играет роль непослушного ребенка, тогда как второй – заботливого и опекающего родителя. Или они всячески угождают друг другу, а потом с насаждением вываливают всю подноготную «обидок» третьему лицу. В зрелых отношениях такая форма игры исключает себя, оба партнера способны самостоятельно разобраться с проблемами, не вынося сор из избы.

5. Способность быть самодостаточным

И главное, что отличает отношения зависимые от независимых, – умение оставаться наедине с собой и своими мыслями, быть счастливым даже тогда, когда любимого нет рядом. Если один из партнеров в отсутствие своей половины отключается, перестает заботиться о себе, достигать каких-то собственных целей, получать удовольствие от жизни – такие отношения нельзя назвать идеальными. Зависимые влюбленные не представляют жизни друг без друга. Зрелые могут обходиться без пары, однако проведенные вместе минуты делает их счастье еще полнее: «Я могу сам, но с тобой лучше!»

Как видим, основное отличие в результате: зависимые отношения нивелируют личность и разрушают целостность человека, тогда как настоящая любовь ценит уникальность партнера, принимает его мир безусловно. А какую любовь исповедуете вы?

Текст: Flytothesky.ru