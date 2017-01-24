Одной из главных причин пресловутой неуверенности в себе, постоянной гонки за одобрением, источником психического дискомфорта и переживанием собственной ущербности является комплекс неполноценности. Когда человек вынужден буквально бороться с самим собой за право чувствовать себя любимым, желанным и свободным в своем проявлении. Комплекс неполноценности мешает жить, но давайте разберемся, откуда он черпает силу?





Корни комплекса неполноценности

Причина комплекса таится в страхе оказаться не на высоте, униженным, отвергнутым, в полном одиночестве и никем не любимым. Альфред Адлер писал, что этот страх формируется в сознании человека еще в глубоко юном возрасте, когда ребенок впервые сталкивается с тем, что его возможности ограничены. Итак, желаний много, а вот выполнить их практически невозможно! И тогда в процесс включается фантазия: ребенок начинает реализовывать свои мечты в воображении или с помощью детской игры, компенсируя неприглядную реальность.

Потом он вырастает, а «игры разума» видоизменяются вместе с ним, становясь чуть более изощренными. Человек увлекается миром воображения – виртуальные игры и знакомства, чтение романов в запой, просмотр сериалов, где люди живут именно так, как хотелось бы самому. Иногда можно дойти до крайности и начать глушить отсутствие самореализации алкоголем, таблетками или же экстремальными видами спорта. Ну а можно выбрать и другой путь, более социально приемлемый, – добиться вершины иерархии, чтобы доказать внутренним демонам, мое «я» чего-то стоит!

Палка о двух концах: страх и жажда самореализации

Комплекс неполноценности содержит противоречие в самой своей сути – он заставляет людей страстно желать перемен, одновременно боясь реальных действий, чтобы никому не показывать своих слабостей. Итак, человек то стремится к реализации, желая изменить себя к лучшему, то пасует перед новыми задачами и скатывается в пассивность. Почему? Это своеобразная «шутка» природы, которая сделала комплекс неполноценности инструментом постоянного движения и развития. Посудите сами, что еще способно так повлиять на личность, выписать «животворительного пинка», как ни ощущение собственной ничтожности и жажда доказать обратное?

Самоутверждение или поиск одобрения?

Почему комплекс неполноценности заставляет искать самоутверждения? Да потому что мы чувствуем неуверенность в себе и ищем точки опоры, которые бы доказывали обратное. Чаще всего такими опорами выступают вещи материальные – престижная работа, загородный дом с бассейном, красавица-жена, умные дети – все они заставляют ощущать себя значимым, а значит, ценным в глазах общества.

И чем больше грамот, медалей, денег, машин, поездок за границу, тем собственное «я» больше и важнее. Однако парадокс в том, что внешние украшательства не могут заполнить внутренней пустоты, они заглушают голод лишь на время, затем просыпаясь с новой силой. Человек не понимает причины «облома» и удваивает усилия, продолжая завоевывать новые статусы, соревнуясь за медаль «я круче всех». Но результаты больше не радуют, вкус победы не опьяняет, чего-то не хватает…

Как утолить комплекс неполноценности?

Человек достаточно зрелый, чтобы принять себя несовершенным, не боится ошибок или промахов. Он достаточно хорошо осознает самого себя, чтобы спокойно воспринимать критику извне и даже быть за нее благодарным. Он видит в своих недостатках точку для старта, в проигрышах – уроки смирения и причину начать все сначала, в комплиментах – подтверждение правильности выбранного пути. Он не опирается на сиюминутные желания и эмоции, но доверяет внутреннему голосу и интуиции.

Можно ли стать таким – уверенным в себе, целостным, гармоничным? Для этого потребуется недюжинная работа над собой, придется узнавать себя заново, заново знакомиться со своей личностью. Ведь истинная сила находится не во внешних достижениях, но победах внутренних, добиться которых помогут постоянные духовные практики, медитации, ведение личного дневника или работа с психологом.

Чтобы обрести внутреннюю гармонию придется быть честным хотя бы с самим собой, проверять на прочность свои убеждения, вскрывать иллюзии разума, которые накапливались годами. Комплекс неполноценности можно побороть только постоянным внутренним ростом, машины и медали не помогут. Знакомство с самим собой, принятие себя, следование себе истинному – вот дорога, которая приведет к внутреннему счастью.

Текст: Flytothesky.ru