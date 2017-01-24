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Вы видите здесь двух котов? А они есть!

25.01.2017 16:26 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Напрягите своё зрение, Фактрум приготовил для вас классную головоломку!

На этом изображении можно увидеть семью за отдыхом, но также здесь спрятано два кота

Вы видите здесь двух котов? А они есть!

Ответ

Вы видите здесь двух котов? А они есть!

Один котик притворился пуфиком для отца семейства. А вот второй удобно устроился на коленях у мамы и слился с её одеждой.

 
 
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Если вы любите рассматривать картинки и находить на них скрытые элементы, то эта головоломка точно придётся вам по вкусу! Здесь спрятались два пушистых котика,...

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