|
Вы видите здесь двух котов? А они есть!
25.01.2017 16:26 — Калейдоскоп | Фактрум
Напрягите своё зрение, Фактрум приготовил для вас классную головоломку!
На этом изображении можно увидеть семью за отдыхом, но также здесь спрятано два кота
Ответ
Один котик притворился пуфиком для отца семейства. А вот второй удобно устроился на коленях у мамы и слился с её одеждой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если вы любите рассматривать картинки и находить на них скрытые элементы, то эта головоломка точно придётся вам по вкусу! Здесь спрятались два пушистых котика,...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии