Фактрум хочет рассказать читателю забавную историю от профессора Адама Хита Эвитабла, на лекцию к которому не пришёл ни один ученик. Профессор сначала расстроился, но потом отнесся к этому с большим чувством юмора!

«Знаете это университетское правило? Если препод не приходит целых 15 минут, то пара отменяется. А что делать в противоположной ситуации?»





«Занятие должно было начаться полчаса назад. Студентов всё ещё нет. Показалось, что один из них зашёл в класс. Но это оказался администратор. Он поржал надо мной.»





«Прошло ещё 5 минут. Может, я сказал им, что пары не будет? Сегодня точно четверг? Может, я сплю?»





«В кабинете по-прежнему тихо. Каждый раз, когда я слышу, что открывается дверь, я привстаю и улыбаюсь. Но в класс так никто и не заходит. Я умру здесь.»





«Прошло 45 минут от урока. Всё ещё нет студентов. Я становлюсь параноиком. А вдруг дверь в класс заперта. Проверил. Нет.»





«А что, если в мире все умерли? Наверняка начался зомби апокалипсис, а я выжил, такой одинокий в своём классе?»





«Я клянусь всеми святыми, что если ни один студент так и не появится, то я завязываю со всем этим!»





«На подоконник села птица. Я пригласил её послушать мой урок алгебры. Она отказалась. Чтоб её кот слопал!»





«Я написал сценарий, в котором все мои студенты попали в ужасную автокатастрофу и поэтому опоздали.»





«Я ещё раз проверил свою почту, вдруг я что-то упустил? Нет писем. Это странно. Может, я умер? Я мёртв? Это ад?»





«Список студентов пуст, как и моя душа. Что ж, приходится есть эти конфеты самому.»





«Хм, а если мне просто начать читать лекцию? Студенты услышат, что кто-то говорит, и появятся. Это же не будет полным сумасшествием? Не так ли?!»





«Клянусь Богом, если это розыгрыш, то я упаду и начну плакать.»





«Свет в кабинете погас автоматически. Пришлось начать двигаться. В этом есть хоть какой-то смысл.»





«Я услышал голоса снаружи и бросился к окну с замиранием сердца. Оказалось, это дети катаются на велосипедах.»





«Почему вы не в школе? Вы нужны своему учителю?» — крикнул я в закрытое окно и показал им средний палец.»





«Я начал давать имена стульям в классе. Фанфетти — отличный ученик. Чармандер — проказник.»





«Я написал письмо своему боссу: „Где все мои студенты?!“. Нет ответа.»





«Это произошло. Я услышал, как открылась дверь. Приближаются шаги. Неужели? Студент? Опоздал всего на полтора часа?»





«Нет.»





«Всё, с меня хватит. Я сдаюсь. Собираю свои вещи и валю домой. Очевидно, что это знак, говорящий, что мне сегодня точно не нужно никого учить.»





На пару к профессору так никто и не пришёл. Зашли какие-то студенты, но им просто нужен был компьютер. В тот день Адам так и не прочитал свою лекцию.

Но его твитами поделились сотни пользователей. В связи с этим Адам написал:

«Судя по тому, сколько человек написали мне, что с удовольствием пришли бы на моё занятие, я жду около 10 тысяч студентов в этот вторник.»