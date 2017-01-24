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10 пап, которые НИ ЗА ЧТО не хотели заводить собаку
25.01.2017 17:20 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум собрал для вас фотографии, лишний раз доказывающие, что собачки способны покорить даже самого строгого папу!
Мой папа сказал, что он не хочет заводить собаку…
После того, как отец сказал, что она не будет спать на диване
Поначалу папа не хотел собаку. Сегодня я нашла это фото в его комнате
Теперь они лучшие друзья!
Папа уверял нас, что не хочет ни Ipad, ни собаку…
Частенько я застаю своего отца и нашего пса в таких позах
Папа всегда говорил, что не любит нашего старого пса. Но я обнаружил это фото, теперь ему не отвертеться!
Кажется, папа изменил своё мнение насчет собаки
«Я не хочу даже прикасаться к этой собаке» — сказал папа
Он говорил: «Я не буду заводить собаку». Потом — «Я не хочу вторую собаку». Да, папочка, мы поняли
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Многие в детстве слышали от отца, что в их семье никогда не будет собаки. Это же такая ответственность! Но вы только посмотрите на этих мужчин, чьи сердца...
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