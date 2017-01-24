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10 пап, которые НИ ЗА ЧТО не хотели заводить собаку

25.01.2017 17:20 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум собрал для вас фотографии, лишний раз доказывающие, что собачки способны покорить даже самого строгого папу!

Мой папа сказал, что он не хочет заводить собаку…

10 пап, которые НИ ЗА ЧТО не хотели заводить собаку
Источник фотографий: Boredpanda.com

После того, как отец сказал, что она не будет спать на диване

10 пап, которые НИ ЗА ЧТО не хотели заводить собаку

Поначалу папа не хотел собаку. Сегодня я нашла это фото в его комнате

10 пап, которые НИ ЗА ЧТО не хотели заводить собаку

Теперь они лучшие друзья!

10 пап, которые НИ ЗА ЧТО не хотели заводить собаку

Папа уверял нас, что не хочет ни Ipad, ни собаку…

10 пап, которые НИ ЗА ЧТО не хотели заводить собаку

Частенько я застаю своего отца и нашего пса в таких позах

10 пап, которые НИ ЗА ЧТО не хотели заводить собаку

Папа всегда говорил, что не любит нашего старого пса. Но я обнаружил это фото, теперь ему не отвертеться!

10 пап, которые НИ ЗА ЧТО не хотели заводить собаку

Кажется, папа изменил своё мнение насчет собаки

10 пап, которые НИ ЗА ЧТО не хотели заводить собаку

«Я не хочу даже прикасаться к этой собаке» — сказал папа

10 пап, которые НИ ЗА ЧТО не хотели заводить собаку

Он говорил: «Я не буду заводить собаку». Потом — «Я не хочу вторую собаку». Да, папочка, мы поняли

10 пап, которые НИ ЗА ЧТО не хотели заводить собаку

 
 
Ссылка на источник 30
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Многие в детстве слышали от отца, что в их семье никогда не будет собаки. Это же такая ответственность! Но вы только посмотрите на этих мужчин, чьи сердца...

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