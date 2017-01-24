|
15 чудных шуток и анекдотов, предназначенных именно для вашей улыбки
25.01.2017 17:35 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает читателю вдоволь похохотать над свежими анекдотами!
Молодая жена приходит в кондитерскую и говорит:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Многие считают, что день, прожитый без улыбки, прошёл зря. И нельзя с этим не согласиться, потому что чувство юмора и обворожительный смех сделают привлекательным...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии