Фактрум предлагает читателю вдоволь похохотать над свежими анекдотами!





Молодая жена приходит в кондитерскую и говорит:

— А у вас нет торта, который бы подгорел с одного бока? Я хочу, чтобы муж подумал, что это я его испекла.