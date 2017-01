Песня Рэнди Ньюмана «У тебя есть друг» (You’ve Got A Friend In Me) из мультфильма «История игрушек» стала классикой. Вспомните о переживаниях ковбоя Вуди («у игрушки есть смысл жизни, пока с ней играют») и злом соседском мальчике, ломающем и превращающем все игрушки в монстров.

Именно так звучит оригинальный вариант песни:

А теперь послушайте, как прелестно она звучит в исполнении папы и его маленькой 3-летней дочки.

Наверное, это одно из наилучших исполнений культового саундтрека, оно такое трогательное, непринужденное и абсолютно искреннее.

Когда её исполняет Клэр Райан, песня приобретает совершенно новый смысл. Папа и его дочка сделали её полностью «своей», и это невероятно.

Когда их записи стали популярными в Сети, они исполнили песню вживую еще раз.

Малышка Клэр (сейчас ей 4 года) очень любит исполнять диснеевские песни. Здесь она поет «Часть твоего мира» из мультфильма «Русалочка»

Дуэт папы и дочки действительно потрясающий!

Текст: Flytothesky.ru