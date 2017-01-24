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Очаровательный дуэт папы и дочки – «У тебя есть друг» из мультика «История игрушек»
25.01.2017 17:05 — Калейдоскоп | Flytothesky
Песня Рэнди Ньюмана «У тебя есть друг» (You’ve Got A Friend In Me) из мультфильма «История игрушек» стала классикой. Вспомните о переживаниях ковбоя Вуди («у игрушки есть смысл жизни, пока с ней играют») и злом соседском мальчике, ломающем и превращающем все игрушки в монстров.
Именно так звучит оригинальный вариант песни:
А теперь послушайте, как прелестно она звучит в исполнении папы и его маленькой 3-летней дочки.
Наверное, это одно из наилучших исполнений культового саундтрека, оно такое трогательное, непринужденное и абсолютно искреннее.
Когда её исполняет Клэр Райан, песня приобретает совершенно новый смысл. Папа и его дочка сделали её полностью «своей», и это невероятно.
Когда их записи стали популярными в Сети, они исполнили песню вживую еще раз.
Малышка Клэр (сейчас ей 4 года) очень любит исполнять диснеевские песни. Здесь она поет «Часть твоего мира» из мультфильма «Русалочка»
Дуэт папы и дочки действительно потрясающий!
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Песня Рэнди Ньюмана «У тебя есть друг» (You’ve Got A Friend In Me) из мультфильма «История игрушек» стала классикой. Вспомните о переживаниях ковбоя Вуди («у игрушки есть...
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