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Эта рыбка сама решает, куда ей двигаться, управляя своим роботом-аквариумом

25.01.2017 16:15 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Это непростая золотая рыбка – она умеет управлять своим роботизированным аквариумом, а потому сама выбирает, куда аквариуму двигаться. Скорость и направление движения робота зависит от того, как рыбка меняет свое положение относительно середины резервуара, что позволяет ей передвигаться по помещению в своем домике.

Робот-аквариум – это изобретение группы друзей для ежегодного технического фестиваля Build18, организуемого Университетом Карнеги-Меллона. Ребята говорят, что они создали робота за три дня, но планируют сделать его улучшенную версию из более высококачественных материалов, предоставляемых Intel.

Рыбка, управляющая роботом…  Ничего сверхъестественного, не так ли?Эта рыбка сама решает, куда ей двигаться, управляя своим роботом-аквариумом

Это непростая золотая рыбка – она умеет управлять движением своего роботизированного аквариума

Эта рыбка сама решает, куда ей двигаться, управляя своим роботом-аквариумом

Скорость и направление движения робота зависит от того, как рыбка меняет свое положение относительно середины резервуара

Эта рыбка сама решает, куда ей двигаться, управляя своим роботом-аквариумом

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Это непростая золотая рыбка – она умеет управлять своим роботизированным аквариумом, а потому сама выбирает, куда аквариуму двигаться. Скорость и направление...

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