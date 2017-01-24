Это непростая золотая рыбка – она умеет управлять своим роботизированным аквариумом, а потому сама выбирает, куда аквариуму двигаться. Скорость и направление движения робота зависит от того, как рыбка меняет свое положение относительно середины резервуара, что позволяет ей передвигаться по помещению в своем домике.

Робот-аквариум – это изобретение группы друзей для ежегодного технического фестиваля Build18, организуемого Университетом Карнеги-Меллона. Ребята говорят, что они создали робота за три дня, но планируют сделать его улучшенную версию из более высококачественных материалов, предоставляемых Intel.

Рыбка, управляющая роботом… Ничего сверхъестественного, не так ли?

Это непростая золотая рыбка – она умеет управлять движением своего роботизированного аквариума





Скорость и направление движения робота зависит от того, как рыбка меняет свое положение относительно середины резервуара

Текст: Flytothesky.ru