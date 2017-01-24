Фактрум хочет рассказать забавную историю про то, как незнакомый дядя подорвал веру мальчика в мамины советы!





Припарковался я тут вчера около магазинчика рядом с домом. Смотрю: что-то мусор скопился в карманах и в бардачке, бумажки валяются, чеки, пустая пачка от сигарет… Сгреб я весь хлам, выбросил в урну.

И уже в процессе того, как пачка в урну летела, увидел, что к ней прилипла пятитысячная купюра. Я не настолько богат, чтобы пожертвовать такой сумой, поэтому полез в мусорку доставать.

И в этот самый момент из магазина появляется мама с мелким мальчишкой, которому она выговаривает что-то в стиле традиционных поучений «Вот не станешь слушать маму, тогда…». Замечает меня и грозно произносит:

— …будешь собирать объедки из мусорки, как этот дяденька!

А я что? Я вынул из урны свои кровные 5000 рублей, разгладил их и, подмигнув, сказал мальчонке:

— Не верь ей, пацан. Пару-тройку месяцев по мусоркам полазишь и на Ауди скопишь.

После чего сел в свою Ауди и дал по газам. Глаза того мальчишки помню до сих пор!