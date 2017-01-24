Например, редакции Фактрума очень не хватает каждой из вещей, представленных на фото ниже. Впрочем кто-то их изобрёл, а значит, рано или поздно мы до них доберёмся! И будет у нас…

Лифт, управляемый ногами в случае, если руки заняты

Для туристов на стекле «дорисовали» памятник архитектуры





Справа — корзинки для тех, кто не против получить консультацию от продавца, а слева — для тех, кто хочет самостоятельно посмотреть товар





Ложковилкозубочистка!





«Колокольчик» для входной двери





Это магазин гитар





Лучшая скамейка в мире





Если вы достаёте до этого знака — вам не проехать под мостом





Дверь в клинике для больных синдромом Альцгеймера маскируется под шкаф, чтобы пациент не вышел и не заблудился





Скамейка для пикника для любого роста и возраста





Когда шину пора поменять, она так и пишет





Просто класс!





Всё гениальное просто — в лапшу быстрого приготовления встроили дуршлаг





Солнечные батареи как бы намекают, что это церковь





Наклейка-маркер зрелости





Велопарковка с велонасосом



