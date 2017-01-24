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Это гениально: 15 вещей, которые нужны нам прямо сейчас

25.01.2017 17:48 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Например, редакции Фактрума очень не хватает каждой из вещей, представленных на фото ниже. Впрочем кто-то их изобрёл, а значит, рано или поздно мы до них доберёмся! И будет у нас…

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Это гениально: 15 вещей, которые нужны нам прямо сейчас
Источник фотографий: Buzzfeed.com

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