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Это гениально: 15 вещей, которые нужны нам прямо сейчас
25.01.2017 17:48 — Калейдоскоп | Фактрум
Например, редакции Фактрума очень не хватает каждой из вещей, представленных на фото ниже. Впрочем кто-то их изобрёл, а значит, рано или поздно мы до них доберёмся! И будет у нас…
Лифт, управляемый ногами в случае, если руки заняты
Для туристов на стекле «дорисовали» памятник архитектуры
Справа — корзинки для тех, кто не против получить консультацию от продавца, а слева — для тех, кто хочет самостоятельно посмотреть товар
Ложковилкозубочистка!
«Колокольчик» для входной двери
Это магазин гитар
Лучшая скамейка в мире
Если вы достаёте до этого знака — вам не проехать под мостом
Дверь в клинике для больных синдромом Альцгеймера маскируется под шкаф, чтобы пациент не вышел и не заблудился
Скамейка для пикника для любого роста и возраста
Когда шину пора поменять, она так и пишет
Просто класс!
Всё гениальное просто — в лапшу быстрого приготовления встроили дуршлаг
Солнечные батареи как бы намекают, что это церковь
Наклейка-маркер зрелости
Велопарковка с велонасосом
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Люди всё изобретают и изобретают новые вещи, но чего-то всё равно всегда не хватает!
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