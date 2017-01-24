Родственные узы далеко не для всех людей являются священными и незыблемыми, потому и разные зодиакальные знаки относятся к своему семейному клану, состоящему из нескольких поколений, по-разному. Для кого-то устоявшиеся внутренние традиции абсолютно безразличны и даже раздражают своей патриархальностью, а кто-то с трепетом собирает и восстанавливает старые фотографии своих предков и хранит семейный архив.





1. Овен

Семья? Вы, безусловно, умеете встряхнуть и потрясти всех своих родственников, но, будучи индивидуалистом, вам не нужно их одобрение, чтобы жить той жизнью, которую вы выбрали. К счастью, несмотря на присущую вам некоторую резкость, ваши близкие вполне с вами мирятся, как и вы с ними. Вы человек простой и открытый, потому способны рассудительно справиться с любым вопросом и решить его после тщательного обсуждения. Кроме того, вы для семьи являетесь мотиватором, полным бодрости и жизнерадостности, а дети ценят ваш динамизм и умение воспринимать жизнь как приключение.

2. Телец

Семья для вас, в первую очередь, – это общение за праздничным столом с родичами в полном составе. Как человек закрытый, вы можете обсудить личные темы только с ними, и это одно из преимуществ родственных уз. Родственники тоже ценят вас за спокойствие и уравновешенность, за исключением редчайших случаев, когда вы можете капитально выйти из себя. Даже близкие с вами осторожничают, так как вы не из тех, кто легко забывает или прощает. Если ваша сестра испортила ваш любимый свитер десять лет назад, то вы при случае обязательно это вспомните. Ну а ваши кулинарные таланты – это семейная гордость и предмет хвастовства.

3. Близнецы

С детских лет у вас особенные чувства к родственникам, и нормальные отношения, как и активное общение с ними, для вас важны и ценны. Вы не избегаете разговоров, не замалчиваете и не скрываете свою жизнь, поддерживаете любые диалоги, и потому всегда получаете одобрение своей родни. С другой стороны, вы ненавидите стандартные ситуации и одинаковые посиделки за большим столом, которые неизменны из года в год. Вы бы хотели проводить совместный отпуск каждый раз в новом месте, а вместо надоевших всеобщих сборов дома исследовать сообща новые рестораны и места для развлечений, иначе встреча всей семьи превращается для вас в рутину и повинность.

4. Рак

Семья для всех Раков священна! Благополучие всех её членов является для вас более важным, чем все остальное, особенно в отношении тех родственников, которые нуждаются в вашей опеке и защите. Вы нежно заботитесь и о младенцах, и о подростках, и о родителях, готовя им еду, общаясь с престарелой бабушкой или рассказывая сказки детям. В некоторых случаях, это то, что представляет для вас самую огромную ценность, и вам очень нравится быть хранителем традиций и воспоминаний. Обычно вы являетесь активным инициатором семейных встреч и празднований, вы помните все моменты, шутки и курьезы, и вы трогательно бережете все фотографии и семейный архив.

5. Лев

Вам хочется быть объектом внимания, гордости, а то и зависти среди своих родичей. У вас должен быть самый лучший дом с большим садом, отличная карьера и самые воспитанные и почти гениальные дети. От родственников вы, кстати, тоже ждете успешности и чуть ли не совершенства. Ваши амбиции велики, но иногда немного наивны, хотя вы делаете всё для достижения своих целей. Вообще в семье вы хотите быть солнцем, вокруг которого вращаются все родственники, независимо от вашего места и старшинства в клане. Увы, но такой идеальный образ нередко разрушается реальностью, и тогда для вас это становится травмой. Научитесь дистанцироваться от норм, пропагандируемых обществом, ведь важно, чтобы вы были счастливы в семье – и все.

6. Дева

Что касается ячейки общества и семейного клана, ваше внимание в основном сосредоточено на организации и решении повседневных задач, касающихся ваших обязанностей и обязательств. Вы надежны и стабильны и многое берете на себя, стремясь стать семейным оплотом и нерушимой стеной. Однако у ваших родственников нередко складывается ощущение, что вы делаете все автоматически, без особых эмоций, а только из долга, как если бы вы имели дело со своими коллегами по работе, например. Действительно, вы весьма скупы на эмоции и проявление чувств, считая, что надежность и серьезность имеют первостепенное значение. Зато вы не боитесь принимать сложнейшие решения и всегда готовы помочь и поддержать близких.

7. Весы

Члены вашей семьи всегда полагаются только на вас, когда необходимо сглаживать проблемы и разрешать конфликты, поскольку разногласия имеют свойство возникать даже по самым тривиальным причинам, переходя в ожесточенные споры. Во всех случаях вы семейный голубь мира, и вам, с вашим дружелюбием, мягкостью и тактом, это удается. Остерегайтесь двух подводных камней: во-первых, вы рискуете забыть о своих собственных желаниях и интересах, а во-вторых, можете позволить родичам сесть себе на шею. Не бойтесь устанавливать свой авторитет, ведь вы отличный коммуникатор и миротворец. Кстати, родственники вас любят и предпочитают проводить свое свободное время именно с вами, так как вы наиболее беспроблемный и отзывчивый член семьи.

8. Скорпион

В семейных узах и отношениях вам больше всего нравятся «скелеты в шкафу», которые вы находите забавными и увлекательными. А если таких секретов нет, то вы можете даже создать свою собственную историю, приукрасив её выдуманными деталями: что-нибудь пикантное, скандальное или связанное с денежными вопросами, особенно вопросами наследства. А еще вы склонны к ревности и часто страдаете от того, что якобы были нелюбимым ребенком своих родителей или вам уделяли меньше всего внимания и не оказывали поддержки. Вам необходимо бороться с этими довольно параноидальными тенденциями и научиться отпускать былые страхи, комплексы и обиды.

9. Стрелец

Ваша идеальная концепция семьи – это племя, большое и многочисленное. В идеале ваше племя даже следует за вами в кочевых странствиях, поскольку сидеть на одном месте вы терпеть не можете, и не хотите укореняться, даже если это более практично и стабильно. Мало того, вы свой кочевой сценарий можете усиленно «проталкивать» и навязывать, расстраиваясь от того, что далеко не все от него в восторге. В молодом возрасте вы умеете молниеносно паковать чемоданы и оставаться на связи с помощью Skype, а вашему «племени» приходится к этому привыкать. В любом случае, вы любите своих родичей и тот факт, что ваша большая и веселая компания может изредка собраться вокруг стола, чтобы оживить ослабшие на расстоянии узы, вас неимоверно радует и вдохновляет.

10. Козерог

Вы считаете, что семья является синонимом ответственности. Именно поэтому вы не торопитесь создавать свою собственную, предпочитая сначала «выйти в люди», как сказали бы в старые времена. Кроме того, вы проповедуете строгое воспитание и поддерживаете твердость родителей во многих вопросах, особенно в отношении образования. Авторитет и уважение к родителям и более старшему поколению – непреходящая ценность для вас, и вы крайне надежны и безотказны, когда речь идет об оказании им помощи, даже если это чревато для вас массой усилий и времени. Однако вы не выносите, когда вас откровенно используют, и всячески это пресекаете, а в худших случаях без сомнений разрываете отношения, если вас предали.

11. Водолей

Семейные традиции? Вы не особо к ним привязаны. Независимо от поколения, к которому вы принадлежите, ваше поведение очень похоже на то, которое социологи наблюдали в шестидесятых годах, т.е. вы упрямы и против любых форм принуждения. Мало того, именно Водолеи чаще всего выступают за легализацию однополых браков. А еще вы открыты для усыновления, поскольку испытываете, мягко говоря, нелюбовь к патриархальному домострою, который считаете почти доисторическим и навсегда оставшимся в ушедшей эпохе. Вот дружба – это реальная вещь, потому вы будете стремиться не к семейным праздничным ужинам, а скорее к более неформальным вечеринкам и для родственников, и для друзей.

12. Рыбы

Ваше понятие семьи несколько расплывчато и слишком обобщенно. Вы одинаково с удовольствием приветствуете новоприбывших невесток, деверей, зятьев и других новых родичей, и даже друзей своих родителей, зачисляя их в члены семьи. Когда все они уже вошли в ваш внутренний круг, вы не будете делать никакой разницы между ними и вашими самыми близкими друзьями и кровными родственниками. Тем не менее, тон в отношениях задают ваши взгляды и принципы. Поскольку вы довольно пассивно позволяете людям входить в вашу жизнь, то и взаимодействие с ними у вас развивается исключительно на нематериальной основе. Главное – это схожесть интересов и наличие тем для непринужденного общения. Собственно, эти аспекты и дают вам понять, будет ли вам комфортно с таким человеком, независимо от степени родства.

Текст: Flytothesky.ru