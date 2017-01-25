Джейми Ливингстона уже нет в живых, но его невероятно живые и трогательные фотографии, которые он делал ежедневно на протяжении 18 лет, останутся как память о нем.

Проект стартовал 31 марта 1979 года, когда уроженец Нью-Йорка (а затем студент колледжа) сделал свою первую полароидную фотографию. Затем он делал фото каждый день в течение последующих 18 лет, и этой традиции не изменял до самой своей смерти в 1997 году. Вооружившись моделью Polaroid SX-70, Джейми Ливингстон начал документировать каждый аспект своей повседневной жизни: друзей, семью, отношения, его работу в качестве режиссера и фотографа, а также обычные события на улицах Нью-Йорка.

Последние этапы его проекта стали более интровертными, поскольку Джейми фиксировал свою борьбу с раком, который был диагностирован у него в 1997 году: мы видим шрам после операции на головном мозге, выпадающие волосы, обручальное кольцо и свадьбу за несколько недель до его смерти 25 октября 1997 года. Джейми оставил проект из более 6 тысяч снимков как свидетельство всей своей жизни.

Ниже вы увидите некоторые из самых эмоциональных фотографий из его невероятной коллекции. Вся коллекция была загружена на веб-сайт под названием «Джейми Ливингстон: немного фотографий того дня» его друзьями Бетси Рид и Хью Кроуфордом, которые пообещали сохранить проект даже после его смерти. Когда у вас будет время, обязательно просмотрите все снимки. И запаситесь достаточным количеством носовых платков.

15 июня 1979: Автопортрет Джейми Ливингстона





31 марта 1979: Первое фото проекта. В результате он разросся до 6 тысяч снимков





27 мая 1979: Джейми – студент Бард-колледжа в Аннандейл-на-Гудзоне (штат Нью-Йорк)





31 марта 1980: Многие фото были сняты в Нью-Йорке. Эта фотография сделана в метро





26 мая 1980: Он любил фотографировать своих друзей





11 августа 1980:





13 июня 1981: Кинематографист и фотограф Джейми также любил выступать в цирке





6 декабря 1980: У его снимков нет конкретной темы. Некоторые из них совершенно абстрактны





1 июня 1981: Некоторые из них более содержательны





26 июля 1981: А некоторые абсолютно случайны





7 марта 1982: Начало виртуальной реальности?





11 апреля 1982:





19 апреля 1982:





18 июля 1982: Поездка в Европу летом 1982 года





22 июля 1982: Фото из Франции





14 ноября 1982:





1 января 1983: Новый год





21 января 1983: Джейми на работе. Он был кинооператором, музыкальным и видео-редактором, работавшим на канале MTV с самого его основания





3 апреля 1984: К этому времени у Джейми уже было более 1500 фото





5 мая 1984:





3 августа 1984:





8 мая 1985: Зеркала – распространенная тема в его фотографиях





27 июня 1985:





3 сентября 1985:





13 марта 1986:





29 апреля 1986: Джейми был поклонником бейсбольной команды Mets. Покупка билетов на матч вместе с подругой





9 августа 1986:





23 сентября 1986: Некоторые его фото невероятно сокровенные и очень личные





12 декабря 1986:





27 декабря 1986:





30 марта 1988: Джейми разложил все свои фотографии. К этому времени их уже не одна тысяча





7 июня 1988:





30 января 1989:





2 июля 1989: Среди его талантов было и умение играть на аккордеоне





7 июля 1990:





7 декабря 1990: Немножко дурачества при покупке елки





8 декабря 1990: Кому-то пришла в голову яркая идея





5 марта 1991:





9 апреля 1991: Билеты на бейсбол





13 марта 1994: Хотя Джейми есть на многих снимках, он редко на них улыбается





8 ноября 1995:





2 января 1996: Иногда непонятно, кто именно стоит по ту сторону объектива





26 июня 1996: Башни-близнецы





5 декабря 1996:





7 февраля 1997: «Звездные войны» снова в кинотеатрах по случаю своего 20-летнего юбилея





13 февраля 1997: Вырубился в кровати





25 апреля 1997:





2 мая 1997: Здоровье Джейми начинает ухудшаться; у него диагностирован рак





4 мая 1997: Шрам на голове после операции





8 мая 1997:





2 июня 1997: Автопортрет





24 июня 1997: Лекарства становятся неотъемлемой частью его жизни





19 июля 1997:





29 июля 1997: Без волос после химиотерапии





13 августа 1997:





20 августа 1997: Друзья навещают Джейми в больнице





21 августа 1997:





11 сентября 1997: Волосы начинают потихоньку отрастать





29 сентября 1997: Однако Джейми по-прежнему серьезно болен





5 октября 1997: Он решает сделать предложение своей девушке. Она на заднем плане





7 октября 1997: Джейми и его жена в день свадьбы





10 октября 1997:





20 октября 1997: Вскоре после свадьбы здоровье Джейми ухудшается





24 октября 1997: Друг играет на гитаре в больнице для Джейми





25 октября 1997: Последняя фотография Джейми. Он умер в свой 41-й день рождения





Текст: Flytothesky.ru