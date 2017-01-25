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Этот человек в течение 18 лет ежедневно делал полароидные фото до самой своей смерти

25.01.2017 22:51 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Джейми Ливингстона уже нет в живых, но его невероятно живые и трогательные фотографии, которые он делал ежедневно на протяжении 18 лет, останутся как память о нем.

Проект стартовал 31 марта 1979 года, когда уроженец Нью-Йорка (а затем студент колледжа) сделал свою первую полароидную фотографию. Затем он делал фото каждый день в течение последующих 18 лет, и этой традиции не изменял до самой своей смерти в 1997 году. Вооружившись моделью Polaroid SX-70, Джейми Ливингстон начал документировать каждый аспект своей повседневной жизни: друзей, семью, отношения, его работу в качестве режиссера и фотографа, а также обычные события на улицах Нью-Йорка.

Последние этапы его проекта стали более интровертными, поскольку Джейми фиксировал свою борьбу с раком, который был диагностирован у него в 1997 году: мы видим шрам после операции на головном мозге, выпадающие волосы, обручальное кольцо и свадьбу за несколько недель до его смерти 25 октября 1997 года. Джейми оставил проект из более 6 тысяч снимков как свидетельство всей своей жизни.

Ниже вы увидите некоторые из самых эмоциональных фотографий из его невероятной коллекции. Вся коллекция была загружена на веб-сайт под названием «Джейми Ливингстон: немного фотографий того дня» его друзьями Бетси Рид и Хью Кроуфордом, которые пообещали сохранить проект даже после его смерти. Когда у вас будет время, обязательно просмотрите все снимки. И запаситесь достаточным количеством носовых платков.Этот человек в течение 18 лет ежедневно делал полароидные фото до самой своей смерти

15 июня 1979: Автопортрет Джейми Ливингстона

Этот человек в течение 18 лет ежедневно делал полароидные фото до самой своей смерти

 31 марта 1979: Первое фото проекта. В результате он разросся до 6 тысяч снимков

Этот человек в течение 18 лет ежедневно делал полароидные фото до самой своей смерти

 27 мая 1979: Джейми – студент Бард-колледжа в Аннандейл-на-Гудзоне (штат Нью-Йорк)

Этот человек в течение 18 лет ежедневно делал полароидные фото до самой своей смерти

 31 марта 1980: Многие фото были сняты в Нью-Йорке. Эта фотография сделана в метро

Этот человек в течение 18 лет ежедневно делал полароидные фото до самой своей смерти

 26 мая 1980: Он любил фотографировать своих друзей

Этот человек в течение 18 лет ежедневно делал полароидные фото до самой своей смерти

 11 августа 1980:

Этот человек в течение 18 лет ежедневно делал полароидные фото до самой своей смерти

 13 июня 1981: Кинематографист и фотограф Джейми также любил выступать в цирке

Этот человек в течение 18 лет ежедневно делал полароидные фото до самой своей смерти

 6 декабря 1980: У его снимков нет конкретной темы. Некоторые из них совершенно абстрактны

Этот человек в течение 18 лет ежедневно делал полароидные фото до самой своей смерти

 1 июня 1981: Некоторые из них более содержательны

Этот человек в течение 18 лет ежедневно делал полароидные фото до самой своей смерти

 26 июля 1981: А некоторые абсолютно случайны

Этот человек в течение 18 лет ежедневно делал полароидные фото до самой своей смерти

7 марта 1982: Начало виртуальной реальности?

Этот человек в течение 18 лет ежедневно делал полароидные фото до самой своей смерти

 11 апреля 1982:

Этот человек в течение 18 лет ежедневно делал полароидные фото до самой своей смерти

 19 апреля 1982:

Этот человек в течение 18 лет ежедневно делал полароидные фото до самой своей смерти

 18 июля 1982: Поездка в Европу летом 1982 года

Этот человек в течение 18 лет ежедневно делал полароидные фото до самой своей смерти

 22 июля 1982: Фото из Франции

Этот человек в течение 18 лет ежедневно делал полароидные фото до самой своей смерти

 14 ноября 1982:

Этот человек в течение 18 лет ежедневно делал полароидные фото до самой своей смерти

 1 января 1983: Новый год

Этот человек в течение 18 лет ежедневно делал полароидные фото до самой своей смерти

 21 января 1983: Джейми на работе. Он был кинооператором, музыкальным и видео-редактором, работавшим на канале MTV с самого его основания

Этот человек в течение 18 лет ежедневно делал полароидные фото до самой своей смерти

 3 апреля 1984: К этому времени у Джейми уже было более 1500 фото

Этот человек в течение 18 лет ежедневно делал полароидные фото до самой своей смерти

 5 мая 1984:

Этот человек в течение 18 лет ежедневно делал полароидные фото до самой своей смерти

 3 августа 1984:

Этот человек в течение 18 лет ежедневно делал полароидные фото до самой своей смерти

 8 мая 1985: Зеркала – распространенная тема в его фотографиях

Этот человек в течение 18 лет ежедневно делал полароидные фото до самой своей смерти

 27 июня 1985:

Этот человек в течение 18 лет ежедневно делал полароидные фото до самой своей смерти

 3 сентября 1985:

Этот человек в течение 18 лет ежедневно делал полароидные фото до самой своей смерти

 13 марта 1986:

Этот человек в течение 18 лет ежедневно делал полароидные фото до самой своей смерти

 29 апреля 1986: Джейми был поклонником бейсбольной команды Mets. Покупка билетов на матч вместе с подругой

Этот человек в течение 18 лет ежедневно делал полароидные фото до самой своей смерти

 9 августа 1986:

Этот человек в течение 18 лет ежедневно делал полароидные фото до самой своей смерти

 23 сентября 1986: Некоторые его фото невероятно сокровенные и очень личные

Этот человек в течение 18 лет ежедневно делал полароидные фото до самой своей смерти

 12 декабря 1986:

Этот человек в течение 18 лет ежедневно делал полароидные фото до самой своей смерти

 27 декабря 1986:

Этот человек в течение 18 лет ежедневно делал полароидные фото до самой своей смерти

 30 марта 1988: Джейми разложил все свои фотографии. К этому времени их уже не одна тысяча

Этот человек в течение 18 лет ежедневно делал полароидные фото до самой своей смерти

 7 июня 1988:

Этот человек в течение 18 лет ежедневно делал полароидные фото до самой своей смерти

 30 января 1989:

Этот человек в течение 18 лет ежедневно делал полароидные фото до самой своей смерти

 2 июля 1989: Среди его талантов было и умение играть на аккордеоне

Этот человек в течение 18 лет ежедневно делал полароидные фото до самой своей смерти

 7 июля 1990:

Этот человек в течение 18 лет ежедневно делал полароидные фото до самой своей смерти

 7 декабря 1990: Немножко дурачества при покупке елки

Этот человек в течение 18 лет ежедневно делал полароидные фото до самой своей смерти

 8 декабря 1990: Кому-то пришла в голову яркая идея

Этот человек в течение 18 лет ежедневно делал полароидные фото до самой своей смерти

 5 марта 1991:

Этот человек в течение 18 лет ежедневно делал полароидные фото до самой своей смерти

 9 апреля 1991: Билеты на бейсбол

Этот человек в течение 18 лет ежедневно делал полароидные фото до самой своей смерти

 13 марта 1994: Хотя Джейми есть на многих снимках, он редко на них улыбается

Этот человек в течение 18 лет ежедневно делал полароидные фото до самой своей смерти

8 ноября 1995:

Этот человек в течение 18 лет ежедневно делал полароидные фото до самой своей смерти

 2 января 1996: Иногда непонятно, кто именно стоит по ту сторону объектива

Этот человек в течение 18 лет ежедневно делал полароидные фото до самой своей смерти

 26 июня 1996: Башни-близнецы

Этот человек в течение 18 лет ежедневно делал полароидные фото до самой своей смерти

 5 декабря 1996:

Этот человек в течение 18 лет ежедневно делал полароидные фото до самой своей смерти

 7 февраля 1997: «Звездные войны» снова в кинотеатрах по случаю своего 20-летнего юбилея

Этот человек в течение 18 лет ежедневно делал полароидные фото до самой своей смерти

13 февраля 1997: Вырубился в кровати

Этот человек в течение 18 лет ежедневно делал полароидные фото до самой своей смерти

25 апреля 1997:

Этот человек в течение 18 лет ежедневно делал полароидные фото до самой своей смерти

2 мая 1997: Здоровье Джейми начинает ухудшаться; у него диагностирован рак

Этот человек в течение 18 лет ежедневно делал полароидные фото до самой своей смерти

4 мая 1997: Шрам на голове после операции

Этот человек в течение 18 лет ежедневно делал полароидные фото до самой своей смерти

8 мая 1997:

Этот человек в течение 18 лет ежедневно делал полароидные фото до самой своей смерти

2 июня 1997: Автопортрет

Этот человек в течение 18 лет ежедневно делал полароидные фото до самой своей смерти

24 июня 1997: Лекарства становятся неотъемлемой частью его жизни

Этот человек в течение 18 лет ежедневно делал полароидные фото до самой своей смерти

19 июля 1997:

Этот человек в течение 18 лет ежедневно делал полароидные фото до самой своей смерти

29 июля 1997: Без волос после химиотерапии

Этот человек в течение 18 лет ежедневно делал полароидные фото до самой своей смерти

13 августа 1997:

Этот человек в течение 18 лет ежедневно делал полароидные фото до самой своей смерти

20 августа 1997: Друзья навещают Джейми в больнице

Этот человек в течение 18 лет ежедневно делал полароидные фото до самой своей смерти

21 августа 1997:

Этот человек в течение 18 лет ежедневно делал полароидные фото до самой своей смерти

11 сентября 1997: Волосы начинают потихоньку отрастать

Этот человек в течение 18 лет ежедневно делал полароидные фото до самой своей смерти

29 сентября 1997: Однако Джейми по-прежнему серьезно болен

Этот человек в течение 18 лет ежедневно делал полароидные фото до самой своей смерти

5 октября 1997: Он решает сделать предложение своей девушке. Она на заднем плане

Этот человек в течение 18 лет ежедневно делал полароидные фото до самой своей смерти

7 октября 1997: Джейми и его жена в день свадьбы

Этот человек в течение 18 лет ежедневно делал полароидные фото до самой своей смерти

10 октября 1997:

Этот человек в течение 18 лет ежедневно делал полароидные фото до самой своей смерти

20 октября 1997: Вскоре после свадьбы здоровье Джейми ухудшается

Этот человек в течение 18 лет ежедневно делал полароидные фото до самой своей смерти

24 октября 1997: Друг играет на гитаре в больнице для Джейми

Этот человек в течение 18 лет ежедневно делал полароидные фото до самой своей смерти

25 октября 1997: Последняя фотография Джейми. Он умер в свой 41-й день рождения

Этот человек в течение 18 лет ежедневно делал полароидные фото до самой своей смерти

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Джейми Ливингстона уже нет в живых, но его невероятно живые и трогательные фотографии, которые он делал ежедневно на протяжении 18 лет, останутся как память о нем....

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