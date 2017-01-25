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Этот человек в течение 18 лет ежедневно делал полароидные фото до самой своей смерти
25.01.2017 22:51 — Калейдоскоп | Flytothesky
Джейми Ливингстона уже нет в живых, но его невероятно живые и трогательные фотографии, которые он делал ежедневно на протяжении 18 лет, останутся как память о нем.
Проект стартовал 31 марта 1979 года, когда уроженец Нью-Йорка (а затем студент колледжа) сделал свою первую полароидную фотографию. Затем он делал фото каждый день в течение последующих 18 лет, и этой традиции не изменял до самой своей смерти в 1997 году. Вооружившись моделью Polaroid SX-70, Джейми Ливингстон начал документировать каждый аспект своей повседневной жизни: друзей, семью, отношения, его работу в качестве режиссера и фотографа, а также обычные события на улицах Нью-Йорка.
Последние этапы его проекта стали более интровертными, поскольку Джейми фиксировал свою борьбу с раком, который был диагностирован у него в 1997 году: мы видим шрам после операции на головном мозге, выпадающие волосы, обручальное кольцо и свадьбу за несколько недель до его смерти 25 октября 1997 года. Джейми оставил проект из более 6 тысяч снимков как свидетельство всей своей жизни.
Ниже вы увидите некоторые из самых эмоциональных фотографий из его невероятной коллекции. Вся коллекция была загружена на веб-сайт под названием «Джейми Ливингстон: немного фотографий того дня» его друзьями Бетси Рид и Хью Кроуфордом, которые пообещали сохранить проект даже после его смерти. Когда у вас будет время, обязательно просмотрите все снимки. И запаситесь достаточным количеством носовых платков.
15 июня 1979: Автопортрет Джейми Ливингстона
31 марта 1979: Первое фото проекта. В результате он разросся до 6 тысяч снимков
27 мая 1979: Джейми – студент Бард-колледжа в Аннандейл-на-Гудзоне (штат Нью-Йорк)
31 марта 1980: Многие фото были сняты в Нью-Йорке. Эта фотография сделана в метро
26 мая 1980: Он любил фотографировать своих друзей
11 августа 1980:
13 июня 1981: Кинематографист и фотограф Джейми также любил выступать в цирке
6 декабря 1980: У его снимков нет конкретной темы. Некоторые из них совершенно абстрактны
1 июня 1981: Некоторые из них более содержательны
26 июля 1981: А некоторые абсолютно случайны
7 марта 1982: Начало виртуальной реальности?
11 апреля 1982:
19 апреля 1982:
18 июля 1982: Поездка в Европу летом 1982 года
22 июля 1982: Фото из Франции
14 ноября 1982:
1 января 1983: Новый год
21 января 1983: Джейми на работе. Он был кинооператором, музыкальным и видео-редактором, работавшим на канале MTV с самого его основания
3 апреля 1984: К этому времени у Джейми уже было более 1500 фото
5 мая 1984:
3 августа 1984:
8 мая 1985: Зеркала – распространенная тема в его фотографиях
27 июня 1985:
3 сентября 1985:
13 марта 1986:
29 апреля 1986: Джейми был поклонником бейсбольной команды Mets. Покупка билетов на матч вместе с подругой
9 августа 1986:
23 сентября 1986: Некоторые его фото невероятно сокровенные и очень личные
12 декабря 1986:
27 декабря 1986:
30 марта 1988: Джейми разложил все свои фотографии. К этому времени их уже не одна тысяча
7 июня 1988:
30 января 1989:
2 июля 1989: Среди его талантов было и умение играть на аккордеоне
7 июля 1990:
7 декабря 1990: Немножко дурачества при покупке елки
8 декабря 1990: Кому-то пришла в голову яркая идея
5 марта 1991:
9 апреля 1991: Билеты на бейсбол
13 марта 1994: Хотя Джейми есть на многих снимках, он редко на них улыбается
8 ноября 1995:
2 января 1996: Иногда непонятно, кто именно стоит по ту сторону объектива
26 июня 1996: Башни-близнецы
5 декабря 1996:
7 февраля 1997: «Звездные войны» снова в кинотеатрах по случаю своего 20-летнего юбилея
13 февраля 1997: Вырубился в кровати
25 апреля 1997:
2 мая 1997: Здоровье Джейми начинает ухудшаться; у него диагностирован рак
4 мая 1997: Шрам на голове после операции
8 мая 1997:
2 июня 1997: Автопортрет
24 июня 1997: Лекарства становятся неотъемлемой частью его жизни
19 июля 1997:
29 июля 1997: Без волос после химиотерапии
13 августа 1997:
20 августа 1997: Друзья навещают Джейми в больнице
21 августа 1997:
11 сентября 1997: Волосы начинают потихоньку отрастать
29 сентября 1997: Однако Джейми по-прежнему серьезно болен
5 октября 1997: Он решает сделать предложение своей девушке. Она на заднем плане
7 октября 1997: Джейми и его жена в день свадьбы
10 октября 1997:
20 октября 1997: Вскоре после свадьбы здоровье Джейми ухудшается
24 октября 1997: Друг играет на гитаре в больнице для Джейми
25 октября 1997: Последняя фотография Джейми. Он умер в свой 41-й день рождения
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Джейми Ливингстона уже нет в живых, но его невероятно живые и трогательные фотографии, которые он делал ежедневно на протяжении 18 лет, останутся как память о нем....
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