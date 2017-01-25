На прошлой неделе эта убитая горем собака по кличке Сезур потеряла своего хозяина и лучшего друга, но её привязанность к нему оказалась безграничной. Хозяин Сезура, 79-летний Мехмет Ильхан, умер в больнице в турецком городе Бурса. «Отец был парализован, потому у них с Сезуром установилась своя особая взаимосвязь, – рассказывает Али, сын Мехмета. – Когда отец умирал в больнице последние несколько дней, Сезур перестал есть». Тем не менее, все были очень удивлены тем, как собака вела себя на похоронах…

Когда тело Мехмета привезли домой, Сезур не отходил от него ни на минуту. Он даже шел впереди похоронной процессии, несущей гроб в местную мечеть. «Сезур не давал никому прикоснуться к нему, пока моего отца не похоронили», – говорит Али.

Сын Мехмета взял собаку к себе домой, но в последующие пять дней после похорон Сезур продолжал упорно возвращаться к могиле своего хозяина. «Люди, работающие на кладбище, говорят, что по утрам Сезур посещает могилу моего отца», – рассказывает Али. Сын Мехмета понял это, когда однажды утром решил лично пойти и проследить за собакой.

Али говорит, что он ни за что не оставит собаку: «Сезур всегда был замечательным псом. Теперь он будет жить у меня».

На прошлой неделе собака по кличке Сезур потеряла своего хозяина, но её привязанность к нему оказалась безграничной





Хозяин Сезура, 79-летний Мехмет Ильхан, умер в больнице в турецком городе Бурса





«Отец был парализован, потому у них с Сезуром установилась своя особая взаимосвязь»





«Когда отец умирал в больнице последние несколько дней, Сезур перестал есть»





Когда тело Мехмета привезли домой, Сезур не отходил от него ни на минуту





Он даже шел впереди похоронной процессии, несущей гроб в местную мечеть





В последующие пять дней после похорон Сезур продолжал упорно возвращаться к могиле своего хозяина





«Люди, работающие на кладбище, говорят, что по утрам Сезур посещает могилу моего отца»





Сын Мехмета понял это, когда однажды утром решил лично пойти и проследить за собакой



«Сезур всегда был замечательным псом. Теперь он будет жить у меня»





Текст: Flytothesky.ru