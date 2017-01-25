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Тоскующая собака каждый день приходит на могилу своего лучшего друга

25.01.2017 22:11 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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На прошлой неделе эта убитая горем собака по кличке Сезур потеряла своего хозяина и лучшего друга, но её привязанность к нему оказалась безграничной. Хозяин Сезура, 79-летний Мехмет Ильхан, умер в больнице в турецком городе Бурса. «Отец был парализован, потому у них с Сезуром установилась своя особая взаимосвязь, – рассказывает Али, сын Мехмета. – Когда отец умирал в больнице последние несколько дней, Сезур перестал есть». Тем не менее, все были очень удивлены тем, как собака вела себя на похоронах…

Когда тело Мехмета привезли домой, Сезур не отходил от него ни на минуту. Он даже шел впереди похоронной процессии, несущей гроб в местную мечеть. «Сезур не давал никому прикоснуться к нему, пока моего отца не похоронили», – говорит Али.

Сын Мехмета взял собаку к себе домой, но в последующие пять дней после похорон Сезур продолжал упорно возвращаться к могиле своего хозяина. «Люди, работающие на кладбище, говорят, что по утрам Сезур посещает могилу моего отца», – рассказывает Али. Сын Мехмета понял это, когда однажды утром решил лично пойти и проследить за собакой.

Али говорит, что он ни за что не оставит собаку: «Сезур всегда был замечательным псом. Теперь он будет жить у меня».Тоскующая собака каждый день приходит на могилу своего лучшего друга

На прошлой неделе собака по кличке Сезур потеряла своего хозяина, но её привязанность к нему оказалась безграничной

Тоскующая собака каждый день приходит на могилу своего лучшего друга

Хозяин Сезура, 79-летний Мехмет Ильхан, умер в больнице в турецком городе Бурса

Тоскующая собака каждый день приходит на могилу своего лучшего друга

«Отец был парализован, потому у них с Сезуром установилась своя особая взаимосвязь»

Тоскующая собака каждый день приходит на могилу своего лучшего друга

«Когда отец умирал в больнице последние несколько дней, Сезур перестал есть»

Тоскующая собака каждый день приходит на могилу своего лучшего друга

Когда тело Мехмета привезли домой, Сезур не отходил от него ни на минуту

Тоскующая собака каждый день приходит на могилу своего лучшего друга

Он даже шел впереди похоронной процессии, несущей гроб в местную мечеть

Тоскующая собака каждый день приходит на могилу своего лучшего друга

В последующие пять дней после похорон Сезур продолжал упорно возвращаться к могиле своего хозяина

Тоскующая собака каждый день приходит на могилу своего лучшего друга

«Люди, работающие на кладбище, говорят, что по утрам Сезур посещает могилу моего отца»

Тоскующая собака каждый день приходит на могилу своего лучшего друга

Сын Мехмета понял это, когда однажды утром решил лично пойти и проследить за собакой

Тоскующая собака каждый день приходит на могилу своего лучшего друга
«Сезур всегда был замечательным псом. Теперь он будет жить у меня»

Тоскующая собака каждый день приходит на могилу своего лучшего друга

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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На прошлой неделе эта убитая горем собака по кличке Сезур потеряла своего хозяина и лучшего друга, но её привязанность к нему оказалась безграничной. Хозяин...

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