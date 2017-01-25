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Десятка забавных анекдотов, способная развеять плохое настроение
26.01.2017 13:04 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает читателю классные анекдоты, после прочтения которых вы не сможете не улыбнуться!
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Каждый человек развлекается по-своему. Кто-то ходит в кино, кто-то отправляется на прогулку, а некоторые люди предпочитают прочитать что-нибудь смешное, чтобы...
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