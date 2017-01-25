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15 котиков, на мордах которых написаны ТАКИЕ эмоции
26.01.2017 13:11 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум делится с читателем уморительными котиками, на чьих мордах буквально нарисованы всех их чувства!
Ничего не изменилось
Эй, убери руки от моего корма!
Хозяин, мне так грустно…
Очень злой кот
Глазки в кучку
Кошка из аниме
«Я сошла с ума, какая досада!»
А? Что? Где?
Я наблюдаю за тобой…
Самые прекрасные глаза на свете
Кот начал что-то подозревать…
Суровый!
Может, хозяин рисовал свой автопортет?
Коты тоже умеют петь!
И Бэтмен любит котиков
Эй, приятель, улыбнись!
Эта морская свинка невероятно грозная
Что у собаки с глазами?!
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Все знают, что коты могут выражать совершенно разные эмоции. Но если животное довольно флегматично и даже бровью не ведёт в ответ на ваши слова, то есть способ...
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