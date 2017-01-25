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15 котиков, на мордах которых написаны ТАКИЕ эмоции

26.01.2017 13:11 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум делится с читателем уморительными котиками, на чьих мордах буквально нарисованы всех их чувства!

Ничего не изменилось

15 котиков, на мордах которых написаны ТАКИЕ эмоции

Эй, убери руки от моего корма!

15 котиков, на мордах которых написаны ТАКИЕ эмоции

Хозяин, мне так грустно…

15 котиков, на мордах которых написаны ТАКИЕ эмоции

Очень злой кот

15 котиков, на мордах которых написаны ТАКИЕ эмоции

Глазки в кучку

15 котиков, на мордах которых написаны ТАКИЕ эмоции

Кошка из аниме

15 котиков, на мордах которых написаны ТАКИЕ эмоции

«Я сошла с ума, какая досада!»

15 котиков, на мордах которых написаны ТАКИЕ эмоции

А? Что? Где?

15 котиков, на мордах которых написаны ТАКИЕ эмоции

Я наблюдаю за тобой…

15 котиков, на мордах которых написаны ТАКИЕ эмоции

Самые прекрасные глаза на свете

15 котиков, на мордах которых написаны ТАКИЕ эмоции

Кот начал что-то подозревать…

15 котиков, на мордах которых написаны ТАКИЕ эмоции

Суровый!

15 котиков, на мордах которых написаны ТАКИЕ эмоции

Может, хозяин рисовал свой автопортет?

15 котиков, на мордах которых написаны ТАКИЕ эмоции

Коты тоже умеют петь!

15 котиков, на мордах которых написаны ТАКИЕ эмоции

И Бэтмен любит котиков

15 котиков, на мордах которых написаны ТАКИЕ эмоции

Эй, приятель, улыбнись!

15 котиков, на мордах которых написаны ТАКИЕ эмоции

Эта морская свинка невероятно грозная

15 котиков, на мордах которых написаны ТАКИЕ эмоции

Что у собаки с глазами?!

15 котиков, на мордах которых написаны ТАКИЕ эмоции

 
 
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Все знают, что коты могут выражать совершенно разные эмоции. Но если животное довольно флегматично и даже бровью не ведёт в ответ на ваши слова, то есть способ...

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