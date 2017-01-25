Сегодня Фактрум делится с читателем замечательными шутками и анекдотами, которые смогут подарить вам заряд положительных эмоций!





Жена:

— Я совсем не потолстела! Смотри, как восемь лет назад это было мне в пору, так и сейчас!

Муж:

— Потому, что это шарф!