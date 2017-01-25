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15 великолепных анекдотов, заставляющих улыбаться от уха до уха
26.01.2017 13:26 — Калейдоскоп | Фактрум
Сегодня Фактрум делится с читателем замечательными шутками и анекдотами, которые смогут подарить вам заряд положительных эмоций!
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Анекдоты известны ещё с древних времен. Не теряют они своей популярности и по сей день, потому что сюжеты для них не иссякают.
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