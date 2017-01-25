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15 великолепных анекдотов, заставляющих улыбаться от уха до уха

26.01.2017 13:26 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Сегодня Фактрум делится с читателем замечательными шутками и анекдотами, которые смогут подарить вам заряд положительных эмоций!

15 великолепных анекдотов, заставляющих улыбаться от уха до уха

Жена:
— Я совсем не потолстела! Смотри, как восемь лет назад это было мне в пору, так и сейчас!
Муж:
— Потому, что это шарф!

 
 
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Анекдоты известны ещё с древних времен. Не теряют они своей популярности и по сей день, потому что сюжеты для них не иссякают.

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