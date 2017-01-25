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15 фотографий про трудности красоток ростом «от горшка два вершка»
26.01.2017 13:42 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает читателю посмотреть на то, как невысокие девушки проявляют всю свою креативность, чтобы нормально жить в мире высоких людей!
Стиральные машины с вертикальной загрузкой — ненавижу!
Парню придется подсадить девушку, чтобы она залезла в машину. Лишний повод проявить себя джентльменом!
Когда вокруг никого, а тебе нужен лимонад приходится идти и не на такое!
Спасибо, дорогой, но я просила повесить зеркало на высоте моего роста…
Зато я могу болтать в воздухе ногами, сидя на обычном стуле
Чтобы достать что-то с верхней полки, нужно немало потрудиться
У каждой невысокой девушки есть такой друг
О да, я смогу прокатиться!
Может, стоит подложить ещё пару подушек?
Подруга всегда придёт на помощь!
Полки в самолёте — та ещё пытка…
Зато я компактная!
Главное, суметь потом оттуда слезть…
В спортзале тоже приходится несладко
Маленькие девушки созданы для любви, а не для тяжелой работы!
И так каждый раз, когда я хочу купить штаны…
Высокие каблуки не всегда спасают
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Подмечено, что миниатюрные девушки просто очаровательны! Но мало кто знает, с какими неудобствами им приходится сталкиваться в обычной жизни. Конечно, при...
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