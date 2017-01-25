﻿ 15 фотографий про трудности красоток ростом «от горшка два вершка». 21.by
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15 фотографий про трудности красоток ростом «от горшка два вершка»

26.01.2017 13:42 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум предлагает читателю посмотреть на то, как невысокие девушки проявляют всю свою креативность, чтобы нормально жить в мире высоких людей!

Стиральные машины с вертикальной загрузкой — ненавижу!

15 фотографий про трудности красоток ростом «от горшка два вершка»

Парню придется подсадить девушку, чтобы она залезла в машину. Лишний повод проявить себя джентльменом!

15 фотографий про трудности красоток ростом «от горшка два вершка»

Когда вокруг никого, а тебе нужен лимонад приходится идти и не на такое!

15 фотографий про трудности красоток ростом «от горшка два вершка»

Спасибо, дорогой, но я просила повесить зеркало на высоте моего роста…

15 фотографий про трудности красоток ростом «от горшка два вершка»

Зато я могу болтать в воздухе ногами, сидя на обычном стуле

15 фотографий про трудности красоток ростом «от горшка два вершка»

Чтобы достать что-то с верхней полки, нужно немало потрудиться

15 фотографий про трудности красоток ростом «от горшка два вершка»

У каждой невысокой девушки есть такой друг

15 фотографий про трудности красоток ростом «от горшка два вершка»

О да, я смогу прокатиться!

15 фотографий про трудности красоток ростом «от горшка два вершка»

Может, стоит подложить ещё пару подушек?

15 фотографий про трудности красоток ростом «от горшка два вершка»

Подруга всегда придёт на помощь!

15 фотографий про трудности красоток ростом «от горшка два вершка»

Полки в самолёте — та ещё пытка…

15 фотографий про трудности красоток ростом «от горшка два вершка»

Зато я компактная!

15 фотографий про трудности красоток ростом «от горшка два вершка»

Главное, суметь потом оттуда слезть…

15 фотографий про трудности красоток ростом «от горшка два вершка»

В спортзале тоже приходится несладко

15 фотографий про трудности красоток ростом «от горшка два вершка»

Маленькие девушки созданы для любви, а не для тяжелой работы!

15 фотографий про трудности красоток ростом «от горшка два вершка»

И так каждый раз, когда я хочу купить штаны…

15 фотографий про трудности красоток ростом «от горшка два вершка»

Высокие каблуки не всегда спасают

15 фотографий про трудности красоток ростом «от горшка два вершка»

 
 
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Подмечено, что миниатюрные девушки просто очаровательны! Но мало кто знает, с какими неудобствами им приходится сталкиваться в обычной жизни. Конечно, при...

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