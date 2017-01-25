﻿ Как я маршрутку ждала-ждала… пока не дождалась!. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Как я маршрутку ждала-ждала… пока не дождалась!

26.01.2017 13:31 — Калейдоскоп | Фактрум  
Размер текста:
A
A
A

А Фактрум рассказывает курьёзную историю про то, как одна женщина ждала свою маршрутку и дождалась… на свою беду!

Как я маршрутку ждала-ждала… пока не дождалась!

На днях возвращалась я из магазина довольно поздно. На улице метель, темень, у меня в руках тяжёлые пакеты. До дома всего две остановки, но погода не располагала к прогулкам, решила пойти на остановку.

Смотрю — маршрутка подъехала. Из неё выходит парень, я тут же кидаюсь и сажусь на его место. Вдруг слышу голос водителя:

— Ну-ка, пошла отсюда, коза очкастая!

Я от этой наглости только рот открыла. Водитель начал ещё грубее орать на меня, уже матерясь. Я не выдержала, кричу в ответ:

— Да что это такое? Я жаловаться на вас буду! Мало того, что не дождешься маршрутку, раз в час ходите, так ещё и оскорбляете меня! Давайте, поехали!

Через пару минут нашей перепалки подходит парень, открывает дверь салона, хватает меня за куртку и вышвыривает в сугроб… Сижу я в этом сугробе, чуть не плачу… Автомобиль отъезжает, я силюсь разглядеть номер и запомнить его, чтобы пожаловаться в транспортную службу, и вижу надпись на задних дверях: «Банк такой-то», а чуть ниже — «Российское объединение инкассаторов».

Две остановки до дома с тяжеленными сумками я пробежала, наверняка поставив мировой рекорд, так боялась, что инкассаторы решат со мной разобраться…

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Общественный транспорт во многих городах — большая проблема. То ходит редко, то в салоне слишком много пассажиров, да ещё можно и номер сослепу перепутать...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
15 великолепных анекдотов, заставляющих улыбаться от уха до уха
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика