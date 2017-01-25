А Фактрум рассказывает курьёзную историю про то, как одна женщина ждала свою маршрутку и дождалась… на свою беду!





На днях возвращалась я из магазина довольно поздно. На улице метель, темень, у меня в руках тяжёлые пакеты. До дома всего две остановки, но погода не располагала к прогулкам, решила пойти на остановку.

Смотрю — маршрутка подъехала. Из неё выходит парень, я тут же кидаюсь и сажусь на его место. Вдруг слышу голос водителя:

— Ну-ка, пошла отсюда, коза очкастая!

Я от этой наглости только рот открыла. Водитель начал ещё грубее орать на меня, уже матерясь. Я не выдержала, кричу в ответ:

— Да что это такое? Я жаловаться на вас буду! Мало того, что не дождешься маршрутку, раз в час ходите, так ещё и оскорбляете меня! Давайте, поехали!

Через пару минут нашей перепалки подходит парень, открывает дверь салона, хватает меня за куртку и вышвыривает в сугроб… Сижу я в этом сугробе, чуть не плачу… Автомобиль отъезжает, я силюсь разглядеть номер и запомнить его, чтобы пожаловаться в транспортную службу, и вижу надпись на задних дверях: «Банк такой-то», а чуть ниже — «Российское объединение инкассаторов».

Две остановки до дома с тяжеленными сумками я пробежала, наверняка поставив мировой рекорд, так боялась, что инкассаторы решат со мной разобраться…