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Дюжина потрясных анекдотов для любителей посмеяться

26.01.2017 14:00 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум подобрал для читателя дюжину изумительных анекдотов, просто требующую, чтобы ею поделились с друзьями!

Дюжина потрясных анекдотов для любителей посмеяться

В антикварной лавке:
— Сколько стоит этот горшок?
— Это не горшок, это ваза!
— Мне виднее, как я его буду использовать…

 
 
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Навряд ли найдется в мире человек, который не любит анекдоты. Эти коротенькие рассказы, наполненные юмором, никого не оставляют равнодушным. А уж как приятно...

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