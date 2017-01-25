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Дюжина потрясных анекдотов для любителей посмеяться
26.01.2017 14:00 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум подобрал для читателя дюжину изумительных анекдотов, просто требующую, чтобы ею поделились с друзьями!
В антикварной лавке:
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Навряд ли найдется в мире человек, который не любит анекдоты. Эти коротенькие рассказы, наполненные юмором, никого не оставляют равнодушным. А уж как приятно...
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