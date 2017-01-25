Фактрум подобрал для читателя дюжину изумительных анекдотов, просто требующую, чтобы ею поделились с друзьями!





В антикварной лавке:

— Сколько стоит этот горшок?

— Это не горшок, это ваза!

— Мне виднее, как я его буду использовать…