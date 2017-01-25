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Домики для котиков, покоряющие сердца

26.01.2017 14:20 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум нашёл невероятно милые домики для котиков, сделать которые может каждый! Если, конечно, у вас есть картон и золотые руки.

Танк

Домики для котиков, покоряющие сердца
Источник фотографий: Boredpanda.com

Вертушка диджея

Домики для котиков, покоряющие сердца

Аэроплан

Домики для котиков, покоряющие сердца

Ноутбук

Домики для котиков, покоряющие сердца

Пожарная машина

Домики для котиков, покоряющие сердца

Вигвам

Домики для котиков, покоряющие сердца

Розовый Кадиллак

Домики для котиков, покоряющие сердца

 
 
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