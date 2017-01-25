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Домики для котиков, покоряющие сердца
26.01.2017 14:20 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум нашёл невероятно милые домики для котиков, сделать которые может каждый! Если, конечно, у вас есть картон и золотые руки.
Танк
Вертушка диджея
Аэроплан
Ноутбук
Пожарная машина
Вигвам
Розовый Кадиллак
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