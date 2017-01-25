Фактрум предлагает вам интересные факты про новоизбранного президента Америки.





Счастливая фамилия

Фамилия «Трамп» в переводе означает «Козырь». Сам Дональд чрезвычайно гордится своей фамилией и считает, что именно она приносит ему удачу. Поэтому большинство зданий, построенных его компанией, названы в честь их создателя.

Возраст Трампа

Дональд Трамп родился в 1946 году и был избран президентом США в 70 лет. Таким образом, он стал самым старым президентом в истории Америки. До него этот рекорд принадлежал Рональду Рейгану, ставшему главой государства в 69 лет.

Первый небоскрёб

Свою первую высотку Дональд построил в 8 лет. Тогда он взял у старшего брата его конструктор и выстроил из блоков здание выше себя ростом. Оно ещё долго стояло в квартире Трампов, поскольку Дональд намертво склеил блоки специальным клеем.

Трамп учился в военной школе

В детстве Дональд был слишком активным ребёнком, который не слушался родителей, и они приняли решение отдать его в военную академию в Нью-Йорке. Сегодня Трамп признаётся, что ему там не нравилось, но именно в академии его приучили к порядку во всём.

Причёска президента

Трам сумел сделать свою экстравагантную причёску визитной карточкой. Хоть многие и считают, что на голове у него парик, сам Дональд отвергает эти слухи. Кстати, его причёска остается неизменной с момента его поступления в колледж. Завидное постоянство!





Вредные привычки

Дональд Трамп совершенно не употребляет алкоголя, кофе и чая. Однако он просто обожает сладости и не может удержаться от любимых конфет. Также Трамп спит всего по 3–4 часа, что не мешает ему всегда быть бодрым и работоспособным.

Трамп чрезвычайно брезглив

Нынешний президент США терпеть не может рукопожатий, но вынужден обмениваться ими сотни раз в день. Поэтому у него в кармане всегда лежат влажные салфетки. И да, он не стесняется ими пользоваться на публике!

Хобби Дональда Трампа

Новоиспеченный президент США просто обожает гольф. Он регулярно принимает участие в различных соревнованиях и даже построил несколько собственных площадок для гольфа. Там он не только играет, но и встречается с партнерами по бизнесу, чтобы обсудить рабочие вопросы.

Любимый вид спорта

Трамп — горячий поклонник реслинга. Он часто присутствует на боях и дружит с основателем «WWE» Винсом Макмэном. Несколько раз Дональд даже сам вёл шоу и попал в Зал Славы реслинга.

Жены президента

В первый раз Дональд Трамп женился в 31 год на модели Иване Зельничек, а во второй раз — в 47 лет на актрисе Марле Мейплз. Сегодня Трамп счастлив в браке с Меланьей, которая родила ему сына! Интересно, что все его избранницы значительно моложе, а первая и вторая жены — славянки.

Семья Трампа — его отдушина

На вопрос о том, что делает его счастливым, Трамп всегда говорит, что это его жена Мелания и дети. Кстати, у президента пятеро детей и восемь внуков, в которых он души не чает. Они часто собираются все вместе на праздники в его резиденции.

Все дети Трампа — преуспевающие люди

Старшие сыновья и дочери Трампа — успешные люди. Пожалуй, самой известной персоной является самая старшая Иванка Трамп, ставшая моделью и автором нескольких книг. А младшего сына Бэррона Дональда даже берет на свои совещания и иногда спрашивает у него совета!

Трамп до сих пор влюблен в свою жену

Дональд женат на Меланье уже 11 лет, и его любовь так же сильна, как и в день их знакомства. Он говорит, что его жена самая изысканная и прекрасная женщина, как внешне, так и внутренне. Она знает все его слабые стороны и всячески поддерживает в трудные времена.





Дональд Трамп любит сниматься в кино

За плечами президента США множество эпизодических ролей в комедийных фильмах, и он был дважды номинирован на престижную премию «Эмми». Во всех ста своих фильмах Дональд Трамп играет самого себя — бизнесмена и миллиардера. Также у него есть звезда на Аллее славы за организацию и участие в реалити-шоу «Кандидат».

Трамп верит в теории заговора

Абсурд, но президент США верит, что детские прививку могут привести к аутизму, и считает, что вакцинация не обязательна. Кроме того, Трамп отрицает глобальное потепление. «Выгляните в окно, там стало теплее за последнее время? Нет? Вот то-то же!» — говорит Дональд.