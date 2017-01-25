Учитывая передовые достижения в науке, можно было бы предположить, что каждая из легенд о потерянных сокровищах к настоящему времени уже проверена и досконально исследована. Тем не менее разговоры о спрятанных россыпях золота и драгоценных камней по-прежнему актуальны даже в 21 веке. Которые из них реальны – установить непросто, но они практически с равной силой будоражат умы искателей приключений и просто мечтателей. О чем повествуют дошедшие до нас истории о настоящих потерянных сокровищах?

1. Сокровища Ямасита в заливе Бакуит





В филиппинской провинции Палаван находится остров Бакуит Бэй, который сам по себе можно рассматривать в качестве сокровища. Этот крохотный уголок может похвастаться накрепко связанным с ним знаменитым рассказом о потерянных сокровищах Томоюки Ямасита. Залив Бакуит в 1940 году стал приютом для японской армии, и генерал Ямасита, согласно рассказам, решил использовать местные пещеры в качестве сокровищниц для богатства, полученного японскими солдатами в 30-е годы во время экспедиций по Малайзии, Индии, Таиланду и Бирме. К сожалению для генерала, рассчитывавшего передать спрятанные сокровища своему государству после его победы, Япония капитулировала, когда он был еще на Филиппинах. Предвидя недобрый час для своей армии, Ямасита в атмосфере большого секрета разместил все имеющиеся ценности в 172 разных местах на острове. Он и его команда предполагали в конечном счете вернуться на остров и забрать своё.

Некоторые источники полагают, что сокровища Ямасита сегодня могут стоить миллиарды. В 70-е годы Рохелио Рохас обнаружил часть спрятанных ценностей. К сожалению, президент Фердинанд Маркос тогда принял решение о конфискации находки и заявил о своих правах на все остальные сокровища. Рохас подал в суд и, выиграв дело, получил компенсацию в размере 22 миллиардов долларов. Хотя на настоящий момент семьи Маркоса и Рохаса продолжают сражаться в суде за права на драгоценности, на острове остаются еще пещеры, заполненные другими сокровищами Ямасита.

2. Сундук с сокровищами церкви Писко





Четверо солдат перуанской армии в середине 19 века разработали план ограбления местных священников, узнав о наличии у тех сокровищ. Люк Барретт, Артур Браун, Джек Киллорейн и Диего Альварес вошли в доверие представителей церкви Писко в Перу и, убив священнослужителей, смогли увезти из нее по морю более чем 14 тонн золота и драгоценностей. После получения столь большого куша, они отправились транжирить богатство в Австралию с надеждой рано или поздно вернуться за остальной добычей в Перу.

Четверка авантюристов составила карту, на которой отметила местоположение оставшихся сокровищ, однако она вышла не слишком понятной и правдивой – солдаты не очень хорошо ориентировались на данной местности. В итоге приключений двое из друзей погибли, двое были арестованы и только один, Джек Киллорейн, пережил тюремное заключение. Перед смертью он поведал об их масштабном грабеже в церкви Писко и о спрятанном кладе известному золотоискателю Чарльзу Хоу. Когда тот сумел обнаружить сокровища, оказалось, что для их транспортировки ему не хватает должной экипировки. Хоу также оставил клад в надежде вернуться за ним. В итоге золотоискателю не хватило денег на повторное путешествие, а все остальные, рискнувшие отправиться на поиски, потерпели неудачу в нахождении клада, поскольку карта, составленная четверкой солдат, оказалась крайне непонятной.

3. Карта сокровищ Лу





Сокровища Лу – уникальный клад, располагающий картой, которая сулит нашедшему 14 тонн золота. Многие считают, что для расшифровки указанных в карте кодов поможет понимание масонской символики. По мнению Карла фон Мюллера, разгадка кроется в математических формулах.

Считается, что 14 тонн золота были доставлены в США нацистами, планировавшими саботировать американскую экономику и тем самым предотвратить участие американцев во Второй мировой войне. Однако намеченная схема не сработала, а способ расшифровки карты был утерян . В конечном счете нацисты, согласно рассказам, остались ни с чем и были вынуждены вернуться в Германию с пустыми руками.

4. Белый город





Мифический Город золота служил вдохновением для многих и многих в течение определенного времени. В 1526 году на него буквально наткнулся Герман Кортес, затем в том же месте в 1544 году оказался Кристобол де Педраса, а в 1933 году археолог Уильям Стронг отметил «некие археологические курганы» рядом Рио Патука и Рио Конкьерре, что подогрело интерес к древней легенде о городе, жители которого ели из золотой посуды. Совсем недавно, в феврале прошлого года, археологи и другие исследователи из Национального научного фонда и Университета Хьюстона применили передовые технологии визуализации к привлекающей внимание местности, однако об их выводах пока что ничего не известно.

5. Сокровища Чингисхана у озера Иссык-Куль





Озеро Иссык-Куль окружает множество легенд. Немало историй существует о том, как разнообразные исторические фигуры спрятали в этой местности свои сокровища и потеряли их след. Одной из самых известных является рассказ о могиле Чингисхана, якобы хранящей все его богатства. Некоторые легенды указывают на нахождение сокровищ в самом озере, тогда как другие гласят об утерянных знаниях о месте захоронения клада. Согласно данным историков, солдаты Чингисхана убили всех, кто знал расположение гробницы, а также были впоследствии убиты сами. Предводитель татаро-монголов скопил свое состояние, захватив огромные территории Центральной Азии и Китая в 13 веке, и рассказы о его богатствах всегда были пронизаны эпитетами о грандиозности и неисчислимости сокровищ.

Поиски клада в 20-х годах не привели к успеху в связи с нестабильностью местной политической среды в то время. С тех пор попытки так или иначе продолжаются и искатели сокровищ не оставляют надежды обнаружить заветное захоронение.

6. Сантиссима Консепсьон





Характерные сезоны ураганов во Флориде привели ко многим кораблекрушениям в истории человечества. Одним из примечательных морских катастроф, ставших последствием бурного нрава местной погоды, было кораблекрушение Сантиссима Консепсьон или «Эль-Гранде». Согласно записям о происшедшем, на борту этого корабля было около 500 человек. Помимо экипажа судно перевозило также драгоценности на сумму около 1 млн 800 тыс. песо. В этой плавучей сокровищнице находилось 77 сундуков жемчуга и 49 сундуков изумрудов. С момента кораблекрушения были предприняты многочисленные попытки найти клад, большинство из которых остались бесплодными. Считается однако, что сэр Уильям Фипп стал счастливым обладателем около четверти клада во время его экспедиции 1687 года.

7. «Золотой маневр»





Судно, которое затонуло в 1901 году, в 2012 было поднято со дна. Золота на его борту не было. Что же делает этот случай в нашем списке? Компания, организовавшая данную экспедицию, считает, что золотой груз все же имел место, просто не был поднят на берег вместе с кораблем, оставшись на дне. Участники экспедиции основывают свои догадки на фактах обнаружения золотой пыли и кусочков золота на восстановленном судне. Специалисты прикидывают, что клад может быть оценен более чем в 250 млн долларов, поэтому планируется новое путешествие к месту крушения корабля. Часть поднятого судно сегодня можно лицезреть в Сиэтле.

8. Утраченные сокровища Антиллы







Тем, кто заинтересован в поиске потерянных сокровищ, которые якобы таит борт немецкого военного корабля Антилла, стоит исследовать подводную местность в районе его обломков у острова Аруба. Согласно рассказам, судно Антилла стояло на якоре неподалеку от берега, когда власти затребовали его капитуляции. Вместо этого капитан корабля предпочел взорвать и потопить Антиллу, дабы в руки противнику не попали имеющиеся на борту сокровища. Сейчас это судно, называемое местными жителями «корабль-призрак», считается своеобразной данью немецких солдат Второй мировой войны.

9. Сокровища индейцев Апачи





Американский континент изобилует большим количеством настоящих потерянных сокровищ, некоторые из коих принадлежали индейцам Апачи. Ходят слухи, что после одного из нападений на проезжавший обоз, индейцы спрятали украденные серебряные монеты и груды золотой пыли в печи, которую скрывают скалы в штате Аризона. Предполагаемое место нахождения сокровища – Винчестер, считающееся в среде охотников за драгоценностями проклятым.

10. Потерянные сокровища Адамса





В западном Нью-Мексико, в районе раскопок, организованных шахтерами под предводительством некоего Адамса, искатели сокровищ стремятся обнаружить легендарную стену, «плачущую золотом». В начале 1860 годов Адамс организовал экспедицию в эту область, результатом чего стали найденные им в первую же ночь золотые самородки. На вторые сутки работ ближе к вечеру руководитель поисков покинул шахту, и в эту ночь шахтеры подверглись жестокому нападению индейцев Апачи. Все работники были убиты, а Адамс, согласно легенде, так и не смог больше найти дорогу в свой «золотой каньон».

Текст: Flytothesky.ru