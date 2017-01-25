Чтобы найти в себе опору и стать по-настоящему счастливым, кто-то отправляется в длительное путешествие по миру, кто-то отказываться от привязанностей и удовольствий во испытание своего духа, кто-то выбирает путь борца и следует зову сердца… ну а мы предлагаем тебе другой вариант. 11 секретов, которые откроют красоту мира и свободу выбора уже сейчас. Читай, корректируй свои привычки и действуй!





1. Отпусти прошлое

Неприятные воспоминания, ошибки юности, обиды и неоправданные надежды – все это колоссальный опыт, который послужил опорой при становлении твоей личности сейчас. Не стоит зацикливаться на драмах десятилетней давности, их не изменишь, зато есть смысл жить настоящим и вкладывать в свое будущее.

2. Прими ответственность

Хватит искать виновников твоей плохой жизни, обижаться на людей, которые тебя недооценили, или несправедливый мир. Прими ответственность за свои поступки, пойми, наконец, что ты сам волен выбирать события своей жизни и направление, в котором двигаться. Ты держишь судьбу за яйца, а не она тебя.

3. Определись с целью

Если ты до сих пор не знаешь, ради чего живешь и просыпаешься по утрам, пора разобраться с приоритетами! Жизнь без цели не просто делает тебя слабым, рассеивая внимание по пустякам, она тратит твою энергию на мелочи, тогда как ты рожден для чего-то большего. Или нет?

4. Осознай свои принципы

Мужчина, у которого нет собственных принципов, – тряпка. На такого человека нельзя положиться ни в деле, ни в дружбе, как пилот без карты, куда ветром подуло – туда и летит. Такие экземпляры редко проживают интересную жизнь, так как тратят все свое время на оправдание чужих ожиданий. А каким законам следуешь ты?

5. Отношения важны

Ты можешь сколько угодно времени отдавать работе или хобби, но все-таки по-настоящему счастливыми нас делают отношения. Истинная дружба, взаимная любовь – все это как глоток свежего воздуха, который открывает иной смысл реальности. Только человек любящий способен познать вкус счастья.

6. Расширяй круг интересов

Чем больше увлечений будет в твоей жизни, тем более интересной и захватывающей покажется реальность. Не стоит останавливаться на каких-то достижениях прошлого, расширяй границы своей личности, добавляй в будни красок.

7. Развивайся

Прелесть постоянного роста над собой в том, что у человека нет пределов для совершенства. Как только ты откроешь жажду к знаниям – утоляй ее, как только обнаружишь у себя новый талант – развивай его. Не стоит довольствоваться уровнем устрицы, накапливай новые знания, развивай способности. А жизнь подбросит варианты, куда можно это применить.

8. Стань оптимистом

Можно прокручивать в своей голове тысячи вариантов, почему жизнь так плоха. А можно сосредоточиться на светлых сторонах реальности и попытаться во всем искать новые возможности! Не допускай упаднического духа, помни, ты способен все изменить, если захочешь.

9. Не мелочись

Знаешь, что отличает мужчин от женщин? Сильный пол мыслит масштабно, в то время как дамы позволяют себе распыляться на всякие мелочи. Как только ты начнешь уделять много времени маленьким трещинкам в своем корабле, твоя яхта собьется с курса и потонет. Оставь волнение по пустякам дамочкам, твоя задача – управлять кораблем.

10. Будь благодарным

Если ты думаешь, будто все хорошее, что случилось в твоей жизни, – пустяк, ты глубоко ошибаешься. Иногда обстоятельства не складываются в твою пользу, попробуй оставаться благодарным хотя бы за то, что уже имеешь. Поверь, у тебя нет причин быть несчастным, просто посмотри вокруг!

11. Приноси пользу

Нет большей радости для человека мудрого, чем делать других счастливыми. Прекрати думать только о себе, своей выгоде или своих желаниях, мир вокруг тебя – вот источник радости, который ты упускаешь. Пересиль свой эгоизм и начни заботиться о близких, устрой любимой сюрприз, сделай доброе дело родителям. Удивительно, но, только научившись отдавать, ты получишь то, о чем всегда мечтал.

Ты наконец-то поймешь, что живешь не зря!

Текст: Flytothesky.ru