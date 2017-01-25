Ладони потеют, живот предательски урчит, мысли покидают голову ровным строем – типичные симптомы неопытных молодых людей при знакомстве с симпатичными представителями противоположного пола. Наверное, у многих еще свежи в памяти чувства первого неуклюжего знакомства: неудачно брошенная фраза, глупое хихиканье и последующее самобичевание. Что тогда делать тем из нас, кто до сих пор не может побороть свою застенчивость, переступить собственные страхи и комплексы, чтобы нормально познакомиться с красивой девушкой или парнем своей мечты?





Искусство флирта – это такой способ общения между мужчиной и женщиной, в основе которого лежат не слова, но жесты. Своеобразная игра между партнерами, которая позволяет повысить самооценку друг друга и ввести в беседу нотку романтики. Флирт может быть явным и скрытым, нацеленным на покорение чувств и просто ради развлечения в компании друзей, коллег. Ирония этого искусства в том, что кому-то дар очаровывать дан от рождения, но есть и те из нас, кому сложно производить впечатление.

Как стать настоящим мастером флирта, без труда приковывая к себе взгляды окружающих? Как добиться этой очаровательной уверенности в себе при беседе с симпатичной незнакомкой, чтобы с ходу покорить ее сердце? Читайте 7 лучших советов по флирту, которые сделают вас заметным в любой компании!

Совет 1. Делайте ход конем

Чем ждать в сторонке и надеяться на то, что вас когда-нибудь заметят и окликнут, подойдите ближе и завяжите знакомство первым! Самое главное – установить с понравившимся человеком зрительный контакт. Будьте добры и обходительны, никакой паники или напряженного вглядывания, чтобы не испугать собеседника. Если над вами все еще довлеет страх, попробуйте вспомнить, что это обычный человек, со своими проблемами и комплексами. Не делайте из него бога или черта!

Совет 2. Завяжите непринужденную беседу

Не нужно выдумывать каких-то невероятных фраз для первого знакомства, достаточно обычного «привет», после которого следуйте правилу «что вижу, то и пою». Не нужно говорить о политике в Аргентине или связях с NASA, задайте банальный вопрос, скажите комплимент, попросите помощи, что угодно! Можете зацепиться за аксессуары – броские туфли, интересная книга у нее в руках или футболка с именем любимого рок-музыканта.

Совет 3. Будьте внимательным слушателем

Не стоит с ходу знакомства атаковать его (ее) какими-то фактами из личной жизни, пикантными подробностями вашей бурной молодости или хвалиться собственными достижениями. Человек, который увлечен собой больше, чем своим собеседником, смотрится жалко. Попробуйте проявить чудеса деликатности, узнайте от своего визави как можно больше информации, сопровождая разговор активным «да вы что!», «вот это да», «я так за вас рада».

Совет 4. Дарите комплименты

Чтобы оставить о себе приятное впечатление и хорошее послевкусие, важно проникнуться к собеседнику симпатией. Не стесняйтесь делать ему (ей) комплименты, можете подметить какую-то особенную деталь в его облике, похвалить необычный тембр голоса, мастерство рассказчика, смелость или душевность, все, что привлекло вас в этом человеке. Единственное правило – будьте искренни!

Совет 5. Наслаждайтесь знакомством

Не стоит вести себя угрюмо или слишком скованно. У вас хорошее чувство юмора? Не стесняйтесь пустить его в оборот. Талант, который можно было бы продемонстрировать прямо во время беседы? Используйте эту возможность, чтобы зарядить ваше знакомство весельем и беззаботными нотками. Если человек окажется не ваш, не расстраивайтесь, попробуйте получить удовольствие от того, что смогли заглянуть в глаза своему страху и выйти победителем.

Совет 6. Будьте хозяином положения

Приняв решение завести новое знакомство с целью понравиться, не стоит отдавать вожжи правления кому-нибудь другому. Помните, восхищения удостаиваются те люди, которые не боятся быть собой, проявлять себя активно и напористо, задавая направление всей беседе. Не ждите инициативы со стороны, вдохновляйте вашего собеседника на энергичный диалог, станьте заводилой, хозяином положения.

Совет 7. Держите позитивный настрой

Наконец, нет ничего привлекательнее лица, на котором сияет улыбка. Хватит этих хмурых бровей и унылого сутулого вида. Бодрая речь, энтузиазм в голосе и красивая осанка сами создадут подходящее первое впечатление, так что не придется даже демонстрировать чудес красноречия. Улыбайтесь, будьте максимально естественны – и вы не останетесь незамеченными! Удачи.

Текст: Flytothesky.ru