Фактрум спешит представить читателю свежие и задорные анекдоты из Одессы-мамы!

— Монечка, дорогой, скажи — а ты помнишь, когда ты решил на мне жениться?

— Конечно, помню! Когда узнал, что ты продала подаренный мной букет, я сразу понял: ты именно та женщина, которая мне нужна!