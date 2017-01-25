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Таки 12 свежих анекдотов из Одессы специально для вас

26.01.2017 14:24 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум спешит представить читателю свежие и задорные анекдоты из Одессы-мамы!

Таки 12 свежих анекдотов из Одессы специально для вас
Ggpht.com

— Монечка, дорогой, скажи — а ты помнишь, когда ты решил на мне жениться?
— Конечно, помню! Когда узнал, что ты продала подаренный мной букет, я сразу понял: ты именно та женщина, которая мне нужна!

 
 
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Оптимизму и чувству юмора жителей Одессы можно только позавидовать! Даже в словесной перепалке со своей второй половинкой они умудряются не только выяснять...

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