МИНСК, 26 янв — Sputnik. Так сложилось, что январь стал месяцем памяти Владимира Мулявина. Легендарный песняр появился на свет и ушел в мир иной по хрустящему январскому инею. После тяжелой автокатастрофы он почти год боролся за жизнь, но 26 января 2003 года его жизнь оборвалась.



© Sputnik / Виктор Толочко Недосказанное о Мулявине и Кармальской: редкие фото из книги дочери 16

"Если бы мы умели сращивать спинной мозг, сколько жизней это бы спасло — Владимир Мулявин был бы жив", — сказал как-то в интервью Sputnik нейрохирург, академик Арнольд Смеянович.

Знаменитого певца спасала вся когда-то большая страна — сначала белорусские медики, а позже его отправили в Москву, в госпиталь им. Бурденко. К сожалению, травмы, полученные Мулявиным в роковой катастрофе, были очень тяжелыми. На огромной скорости "Мерседес" певца вылетел с дороги. Вся страна ужаснулась, увидев, что осталось от автомобиля, которым управлял знаменитый музыкант. Но все же все надеялись на чудо, на его сильный характер.



© Sputnik Юрий Иванов Участники белорусского ансамбля «Песняры»

Балалайка, гитара и джаз-бэнд

А характер у него был действительно сильным. Он рос в простой семье. Правда, предки его были сибирским купцами, но революция стрела это досадное классовое "увечье" — отец Мулявина работал на "Уралмаше", а мать была простой швеей. Мулявин-старший рано ушел из семьи и матери приходилось хвататься за любую работу, чтобы прокормить троих детей. А Владимира всегда тянуло к музыке. Попав в детстве на спектакль в оперный театр, он навсегда ею заболел. В 12 лет Мулявин освоил игру на балалайке, затем научился играть на гитаре. К 14 годам он неплохо играл и на других струнных инструментах.



© Sputnik Ю. Иванов Как прощались с Мулявиным

Его первым учителем музыки был осевший в Свердловске политзэк Александр Навроцкий. Позже в своих интервью Мулявин не раз вспоминал своего учителя. Бывший выпускник Харьковского института культуры и бывший узник сталинских лагерей сумел разглядеть в мальчике большой талант. Именно он настоял на том, что Мулявин должен связать свою жизнь с музыкой. И чтобы помочь ему поступить в музучлище, днями напролет с ним занимался. Правда, в Свердловском музыкальном училище Мулявин проучился чуть больше года — со второго курса он был отчислен за увлечение западной музыкой — он создал джаз-бэнд из своих однокурсников. Чуть позже, учитывая особую одаренность, ему разрешили восстановиться. Но училище он так и не закончил — вскоре ушел по собственному желанию.



© Sputnik Ищенко Участники белорусского ансамбля "Песняры"

Самый белорусский пясняр из Свердловска

После училища Мулявин уехал их Свердловска, как гласит легенда, в ящике под вагоном, поскольку денег на билеты у него просто не было. Он работал в филармониях разных городов, нигде, впрочем, надолго не задерживаясь: Тюмень, Кузбасс, Оренбург, Петрозаводск. В Калининграде он познакомился с Лидией Кармальской, артисткой, выступавшей в необычном жанре художественного свиста. Она и стала его первой женой.

В 1963 году Мулявина приглашают в Белорусскую государственную филармонию. Спустя два года работы, Мулявина призвали в армию — там он тоже играл — создал в роте вокальный квартет, участвовал в реорганизации ансамбля Белорусского военного округа. После окончания службы снова вернулся в филармонию, были долгие поиски своего места, он даже играл в группе только начинавшего в ту пору в Юрия Антонова. Но его всегда тянуло к народной музыке, он изучал белорусский фольклор, литературу, музыку.

Будучи русским человеком, он освоил белорусский язык, чтоб петь на нем. Вот ведь парадокс бытия — свередловский парень навсегда остался самым белорусским песняром, заявившем о нашей национальной музыке на весь мир. Он стал ее символом, самым узнаваемым музыкантом.

Коллектив, который он создал, сначала назывался "Лявоны". Через два года Мулявин решает сменить название на "Песняры". А еще через год это название уже знает весь СССР. И не только — голосистые самобытные белорусы побеждают на конкурсе в Сопоте, выступают в Каннах, гастролируют в США. Они становятся не только символом Беларуси — одним из самых узнаваемых коллективов всего СССР. Классику белорусской поэзии — Купалу, Коласа, Богдановича, Танка, Бровку — с легкой руки Мулявина и других белорусских композиторов, напевали жители всего Советского Союза.



© Sputnik Юрий Иванов Вокалист ансамбля "Песняры" Владимир Мулявин

Золотые голоса золотого века

70-е — 80-е — "золотой век" "Песняров", в это время в группе поет самый лучший ее состав: Мисевич, Борткевич, Кашепаров, Тышко, Демешко, Дайнеко, Поливода. Гастроли, работа на износ, безумная популярность. Без ставших знаковыми "Молодость моя — Белоруссия" и "Беловежской пущи" не обходится ни один серьезный правительственный концерт в колонном зале Дома союзов.

Уникальность "Песняров" оценили и за рубежом. В 1976 году ансамбль выступает на международном конкурсе грамзаписей MIDEM в Каннах, к участию в котором допускаются только коллективы, выпустившие за год максимальное количество пластинок в своей стране.

Они стали первой советской группой, отправившейся в гастрольный тур по США. Там у "Песняров" были аншлаги, им посвятил целый номер журнал "Билборд". Прежде такой чести удостаивался лишь "Битлз".

Мулявин много работает, экспериментирует с роком — первыми на советской эстраде "Песняры" исполняют рок-оперы на стихи Янки Купалы, Владимира Маяковского. Уже в 1979 году всему коллективу присвоили звания Заслуженных артистов, а Мулявину дали Народного.

Все, кто знал его в те годы, вспоминают, что он буквально жил "Песнярами", очень много работал, был болезненно требователен к себе — если его новую песню не встречали бурными овациями, он просто рвал ноты и никогда больше не разрешал ее исполнять. В ту пору он был настоящим лидером, которому коллектив безоговорочно верил. Как вспоминал позже Леонид Борткевич , Мулявин был достаточно жестким руководителем, "гонял" молодых артистов, моментально чувствовал, когда песня может стать шлягером и не любил всего непрофессионального. В своих интервью Борткевич не раз повторял, что в коллективе они были "как солдатики", которые должны были беспрекословно подчиняться Мулявину.

В "Песнярах" работал и старший брат Мулявина Валерий. Он погиб в Ялте в 1973 году при загадочных обстоятельствах. Вячеслав Мисевич в интервью утверждал, что его убили уголовники. Причем жертвой должен был стать Владимир — якобы кто-то проиграл его в карты, но не разобравшись, убили не того брата. Участники коллектива сами пытались выяснить подробности гибели, но то дело так и не было расследовано. Официальной причиной смерти значится несчастный случай. Весь цинизм отношения к музыкантам в советское время можно описать одним фактом — нутро после гибели Валерия Мулявина коллектив заставили отработать два концерта и только после этого отпустили на похороны в Минск.



© Sputnik Юрий Иванов Игорь Лученок и Владимир Мулявин

Раскол и катастрофа

К сожалению, ни что не бывает вечным. В 80-е годы золотой состав группы начал меняется — первым ушел Леонид Борткевич — любимец всех девушек советского союза. В "Песнярах" он исполнял "Александрыну", "Белоруссию", "Березовый сок", "Веронику". Артист поступил в ГИТИС и не смог совмещать учебу с плотным гастрольным графиком.

В 1989 году коллектив покинул второй вокалист — исполнитель "Вологды" Анатолий Кашепаров. Вскоре артист эмигрировал в США.

Постепенно от "золотого" состава "Песняров" остались лишь Мулявин и Мисевич. Один связывают это с тем, что музыканты хотели собственной звездной карьеры, но ни кому из них славу "Песняров" превзойти не удалось.

Со временем сошла на нет и грандиозная слава "Песняров". В годы перестройки многие относились к ним как к символу архаичного СССР. Выступать приглашали все реже, на глазах распадался коллектив, Мулявин стал все чаще заглядывать в бутылку. Оставшиеся с ним музыканты, по воспоминаниям Мисевича, долго пытались бороться за ансамбль, но не смогли найти понимания с третьей супругой Мулявина Светланой Пенкиной, которая стала слишком активно вмешиваться в жизнь коллектива. В конце 90-х "Песняры" сотрясали бесконечные ссоры. В 1998 году ушли последние музыканты из старого состава — Мисевич и Дайнеко. Они создали коллектив "Белорусские песняры", а Мулявин сформировал новый состав "Песняров" из молодых музыкантов. В 1999 году к нему присоединился вернувшийся из США Леонид Борткевич.



© Фото: Алексей Мошков Могила Владимира Мулявина на Восточном (Московском) кладбище в Минске

21 января 2001 года в Москве, в рамках проведения Дней белорусской культуры, состоялся праздничный концерт "Песняров" в честь закладки звезды Владимира Мулявина на Аллее звезд. Это был последний гала-концерт некогда легендарной группы.

14 мая 2002 года артист попал в страшную автомобильную катастрофу, во время которой получил множество серьезных травм, в том числе и повреждение спинного мозга. Сначала белорусские, а потом и российские врачи 8 месяцев боролись за здоровье любимого артиста, в "Новостях" регулярно показывали, как непросто восстанавливается Мулявин, как тяжело проходит реабилитация. Все до последнего надеялись, что однажды он снова выйдет на сцену, что мы снова услышим потрясающую "Молитву" Янки Купалы в его исполнении. Но 26 января 2003 года Владимир Мулявин скончался.

Прощание с любимым артистом проходило в двух городах — Москве и Минске. Похоронен певец на почетной аллее Восточного (Московского) кладбища в Минске. А созданный им ансамбль продолжает жить и звучать молодыми белорусскими голосами, оставаясь одним из символов нашей страны.