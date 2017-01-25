Наверняка каждый когда-либо слышал о молодежной игре «Вопрос-ответ». Как правило, эту игру используют в шумных компаниях для развлечения. Но эта игра может стать отличным помощником в жизни между мужчиной и женщиной. Ни для кого не секрет, что общение в паре необходимо для продуктивности отношений, и не просто разговор на отвлеченные темы (погода или какая команда выиграла в прошлую среду), а именно разговор о том, что действительно важно для каждого.





Эта игра может стать для вас «заменителем» психолога и поможет сохранить тепло и уважение в ваших отношениях.

Разберем игру подробнее. Для более спокойного разговора заранее определите, к примеру, за неделю, дату и время. Выключите телефон и всевозможные гаджеты, которые во время диалога могут вас отвлекать. Для более углубленной атмосферы можете зажечь свечи. Устройтесь удобнее начинайте играть. Каждый по очереди задает вопрос и получает на него ответ. И так пока не поднимете все самые важные темы. Для полного эффекта и помощи от этой игры не отходите от тем, ни в коем случае не начинайте спорить.

Эта игра отличается от обычного диалога тем, что она исключает ссоры и возможность того, что свои мысли будет выражать только один. Как правило, зачастую так и происходит, и поэтому порой парам требуется помощь психолога. Для этой игры необходимо немного времени, внимательность, желание дать своей половине высказать мысль до конца и, следуя нити вопроса, ответить на него, не отходя от темы.

Вот и все ингредиенты данного рецепта для понимания в отношениях. Не стоит лениться найти время и желание, тем более что одного раза в месяц будет вполне достаточно. Главное понять, что лучше не накапливать проблемы и держать их в себе до последнего, до нервного срыва, а выделять маленькую частицу своей жизни, чтобы сохранить любовь и взаимопонимание.

Текст: Flytothesky.ru