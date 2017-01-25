Как стать желанной для мужчин?





Читаешь русских классиков и понимаешь, что наши женщины, обладая колоссальной внутренней силой, стальной выдержкой, исключительной преданностью и самоотверженностью, лишены главной составляющей истинной привлекательности – легкости! Посудите сами, она все держит на себе (быт, детей, родителей), она ищет способы, как завоевать любимого, и вместе с тем делает существенное упущение: она борется за мужчину.

И теперь посмотрите на француженок. Французская женщина знает себе цену, потому не станет брать работу мужчины на себя. Лучше она займется собой и своими делами, пока поклонники толпами вьются рядом, предлагая свое сердце. Она хороша собой, она умеет вдохновлять и быть музой, но в чем ее главный секрет? Предлагаем взять несколько уроков красоты по-французски.

Урок 1. Наслаждайтесь собой и своим телом

Как оно у русских женщин? Она или одета с иголочки, или сидит дома с грязной головой и в поношенном халате. То соблюдает строгую диету, то объедается от пуза. То ждет единственного мужчину, который осыплет ее бриллиантами, то бросается во все тяжкие, готовая отдаться первому, кто предложит хоть немного тепла. Все это идет от нелюбви к себе, неумения получать наслаждение. Мы привыкли зажимать себя, запрещать себе удовольствия, а потом срываться. Французские женщины учат нас наслаждаться красотой отношений, чувств и вкусов. Наслаждаться – не значит довольствоваться дешевкой, но баловать себя самым лучшим, пусть и немного.

Урок 2. Берите тайм-аут для восстановления сил

Только русская женщина на последнем издыхании загнанной лошади продолжает пахать землю ради своей семьи. Уставшая, с маской вместо лица, она может обижаться на весь мир, но не посчитает нужным выделить себе время для отдыха и восстановления равновесия. Француженка не будет требовать от мужа законного часа отдыха, как и не станет читать ему мораль на тему «ты меня не ценишь, не жалеешь». Она просто сделает то, что считает нужным. Утомилась? Самое время отправиться с подругой в кафе, массажный салон, почитать любимый роман или посвятить себя йоге. Француженки очень ценят себя и ревностно берегут хорошее самоощущение.

Урок 3. Берегите свою индивидуальность

В отличие от русских женщин, у которых в чести жить жизнью своего мужа, детей и ежедневно совершать ради них подвиги, француженки в первую очередь живут ради себя и своих желаний. Нет, это вовсе не значит, что она наплевательски относится к обязанностям мамы или жены, просто она не станет жертвовать собой в угоду детям или любимому мужчине. Она ценит свою индивидуальность, развивает личность, стремится к каким-то личным победам. В конце концов, мужчина полюбил ее за то, какой она есть, а не функции уборщицы, прачки, повара, медсестры, любовницы. Вспомните об этом, когда в очередной раз захотите пожертвовать личным счастьем ради прихотей близких.

Урок 4. Не экономьте на себе

Как русские женщины привыкли обращаться с собой? Она учит своих мужчин не выкидывать денег на ветер ради какого-то там букета роз. Готова сидеть без нормального ужина, комплекта белья, но откладывать ему на новые ботинки. Разрешает высадить ее на остановке, потому что «и так дойдет». А потом мы говорим о неуважении мужчины к женщине? О том, что ее никто не ценит? Француженки не привыкли экономить на себе, они носят только самое лучшее белье и пользуются дорогой косметикой, ставят на стол красивую посуду, а не хранят к празднику в пыльном бабушкином серванте. Они ценят себя, а потому остаются желанными.

Урок 5. Учитесь быть музой для других

Почему француженки почти всегда выглядят возмутительно хорошо? Казалось бы, нет настроения, бросил парень, уволили с работы – чем не повод опустить руки и начать себя жалеть? В конце концов, у нас не всегда есть силы и желание следить за собой, сохранять «летящую походку» и улыбаться на тридцать два зуба. Однако спросите об этом французскую женщину – и она удивится! В ее представлении женщина обязана хорошо выглядеть не ради себя, но ради людей, которые ее окружают. Она должна быть вдохновителем, чтобы у молочника был смысл просыпаться в 5 утра, а у булочника печь самые вкусные бублики на ее улице. Женщина должна быть красивой не ради себя, но чтобы сделать мир вокруг лучше!

Разве не в этом главный секрет ее силы?

Текст: Flytothesky.ru