Знаете ли вы, что кроется за обычным человеческим прикосновением? Зачастую мы верим своим ушам и глазам. Тактильные ощущения являются не менее важными для нас. Кто бы мог подумать, что одним прикосновением можно изменить ход мыслей человека.





1. У каждого прикосновения есть своя цена

В 1977 году был проведен эксперимент в телефонной кабинке. Люди в телефонной будке, к которым легонько прикасались, были более склонны к возвращению оставленных экспериментатором монет. Было также замечено, что официанты, которые дотрагиваются по-дружески к своим клиентам, получают больше чаевых.

2. Прикосновение, как призыв к помощи

Те люди, к которым во время просьбы о помощи вы дотрагиваетесь, более расположены помочь вам. В 2003 году был проведен эксперимент, во время которого пострадавший просил незнакомых людей помочь ему найти потерянную вещь. Процент неравнодушных вырос в среднем на 80% благодаря легкому прикосновению во время просьбы о помощи.

3. Прикосновение, как знак уважения

Американские ученые в 1980 году провели эксперимент. Людей попросили подписать петицию. Те люди, к которым прикасались, ставили подпись охотнее, чем те, которых просто попросили без прикосновений.

4. Два прикосновения всегда лучше одного

Это утверждение было проверено в 2008 году исследователями Vaidis e Halimi-Falkowicz на 180 женщинах и 180 мужчинах. Те люди, к которым дотрагивались 2 раза, были отзывчивее тех людей, к которым прикасались только раз.

5. Прикосновения и культура

Не во всех странах прикосновение воспринимается, как знак уважения и поддержки. В 2010 году в Польше провели эксперимент, в ходе которого ученые заметили, что польские мужчины плохо реагируют на прикосновение к руке от другого мужчины во время разговора.

6. Прикосновение, как инструмент продажи

Во Франции отношение к прикосновениям абсолютно противоположное. Эксперимент провели на одном автомобильном рынке. Французы, к которым во время разговора прикасались мужчины продавцы, выражали более активную готовность к покупке автомобиля, чем те, с которыми просто разговаривали.

7. Чувства через прикосновение

Во время одного эксперимента американские ученые отметили интересную особенность. Участники должны были через прикосновение определить эмоции. Они не видели человека, который к ним прикасался, но смогли угадать с точностью 70% гнев, страх, отвращение, любовь, благодарность и сочувствие через прикосновение к плечу.

Как видите, не стоит недооценивать прикосновения. Изучив глубже этот вопрос, в будущем вы сможете круто изменить ход событий в вашей жизни.

Текст: Flytothesky.ru