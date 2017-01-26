



Мужская полигамность уже давно является причиной многих споров между полами. Многие мужчины уже давно привыкли оправдывать ею свою похоть. Женщины же не хотят принимать во внимание столь неубедительные доводы.

Но недавнее открытие, сделанное британскими учеными, способно сильно огорчить мужскую половину человечества. Оказывается, женщины не меньше мужчин склонны к полигамности в отношениях. И животные яркий тому пример. Более того, в природе есть немало самок, которые уже давно перещеголяли самцов в этом плане.

Взять, к примеру, сумчатую мышь. Самка мыши во время сезона спариваний успевает поменять столько партнеров, что в одном помете у нее появляются на свет мышата от разных отцов. И это при том, что среднее время спаривания сумчатых мышей обычно составляет около полусуток! Не менее сумчатых мышей любят разнообразие самки дельфинов.

Также распространена полигамность самок среди насекомых. Мы привыкли, например, считать трутней пчел полигамными из-за того, что их приходится на долю самок очень мало. Но реальность такова, что в сезон спаривания пчелы делают все для того, чтобы их оплодотворило как можно больше трутней. Более того – популярность той или иной матки связана с количеством сексуальных партнеров, бывших у нее.

И этот список можно продолжать до бесконечности: кролики, морские слоны, большинство видов змей, антилопы, бородавочники и многие другие самки имеют за свою жизнь столько сексуальных партнеров, что им может позавидовать любой мачо.

Так что некоторым мужчинам придётся теперь искать новый способ оправдывать свои любовные похождения.

Текст: Flytothesky.ru