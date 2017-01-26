﻿ Женщины более склонны к полигамности, чем мужчины. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Женщины более склонны к полигамности, чем мужчины

27.01.2017 03:36 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Женщины более склонны к полигамности, чем мужчины

Мужская полигамность уже давно является причиной многих споров между полами. Многие мужчины уже давно привыкли оправдывать ею свою похоть. Женщины же не хотят принимать во внимание столь неубедительные доводы.

Но недавнее открытие, сделанное британскими учеными, способно сильно огорчить мужскую половину человечества. Оказывается, женщины не меньше мужчин склонны к полигамности в отношениях. И животные яркий тому пример. Более того, в природе есть немало самок, которые уже давно перещеголяли самцов в этом плане.

Взять, к примеру, сумчатую мышь. Самка мыши во время сезона спариваний успевает поменять столько партнеров, что в одном помете у нее появляются на свет мышата от разных отцов. И это при том, что среднее время спаривания сумчатых мышей обычно составляет около полусуток! Не менее сумчатых мышей любят разнообразие самки дельфинов.

Также распространена полигамность самок среди насекомых. Мы привыкли, например, считать трутней пчел полигамными из-за того, что их приходится на долю самок очень мало. Но реальность такова, что в сезон спаривания пчелы делают все для того, чтобы их оплодотворило как можно больше трутней. Более того – популярность той или иной матки связана с количеством сексуальных партнеров, бывших у нее.

И этот список можно продолжать до бесконечности: кролики, морские слоны, большинство видов змей, антилопы, бородавочники и многие другие самки имеют за свою жизнь столько сексуальных партнеров, что им может позавидовать любой мачо.
Так что некоторым мужчинам придётся теперь искать новый способ оправдывать свои любовные похождения.Женщины более склонны к полигамности, чем мужчины

Текст: Flytothesky.ru

 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужская полигамность уже давно является причиной многих споров между полами. Многие мужчины уже давно привыкли оправдывать ею свою похоть. Женщины же не хотят...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Фото дня: Лучший вид на Дубай
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика