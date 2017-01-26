Американский исследователь Дэвид ди Салво собрал в книге «Пойми, что хочет твой мозг, и сделай наоборот» десятки исследований, которые объясняют наше поведение. Его теория проста: наш мозг любит стабильность, последовательность и ясность. Жаль, что все эти качества являются нашими заклятыми врагами, так как они мешают нам покорять новые вершины. Мы погружаемся в бездонный мир стереотипов. Расклеивая повсюду ярлыки, мы думаем, что делаем нашу жизнь легче, экономим физическую и умственную энергию.





Почему мы влюбляемся в тех, кто отвергает нас? Почему мы думаем, что у нас постоянно все под контролем? Дэвид объясняет подобные вопросы, прибегая к научной литературе и исследованиям. Вот некоторые интересные факты о нашем сознании и поведении, о которых вы, возможно, ранее не догадывались.

1. Определенность

Наш мозг любит стабильность. Неопределенность представляет собой угрозу: по мере ее увеличения, активируется миндалина (ответ на угрозу) и снижается активность в вентральном стриатуме. Наш мозг «испытывает» жуткое «недомогание».

2. Когнитивные искажения

Поиски уверенности могут привести нас к состоянию непреклонности. Мы перестаем замечать очевидные вещи, двигаемся напролом вопреки нашим истинным желаниям. Согласно исследованиям, проведенным группой немецких и итальянских ученых, люди, которые готовы к непредсказуемости, справляются с проблемами лучше и быстрее, чем те, кто стремится к абсолютной уверенности.

3. Схемы

Наш мозг воспринимает все на уровне схем. Например, представив лето, наше воображение рисует картинку солнца, песка, тепла. Если убрать один элемент из этой схемы, то мы сами подставим свой «ярлык», недостающий элемент. У каждого он будет разным, в некоторых случаях он может совпасть (шаблонное мышление).

4. Иллюзия контроля

У нас есть уверенность, что мы все держим под контролем и ничто не может ускользнуть от нашего внимания. Поэтому люди продолжают играть в казино, лотерею, изобретая все новые и новые стратегии выигрыша. Кто-то называет это словом «фортуна», но это лишь красное словцо для окружающих. Подсознательно мы убеждены, что благодаря определенным манипуляциям (которые мы держим под контролем) можно одержать победу в любом деле.

5. Настоящее и будущее

Мозг эволюционирует, поэтому мы способны принимать решения в реальном времени. Из-за этого люди не могут спроецировать будущее. Этот недостаток является настоящей кормушкой, например, для маркетологов. Желая получить что-то определенное, мы верим обещаниям других, мы верим тем красивым картинкам, которые рисуют нам другие. Маркетологи решают за нас, какую продукцию нам выбрать. Наша кожа почему-то обязательно станет через год дряблой, а без шампуня через неделю нас «атакует» перхоть.

6. Голова в облаках

Дэвид утверждает, что 30-50% нашего времени мы тратим на витание в облаках. Но даже в таком состоянии наш мозг способен обрабатывать информацию и решать некоторые проблемы.

7. Идентификация

Компьютерные игры не зря вызывают такой ажиотаж среди людей любого возраста. Те, кто их разрабатывает, хорошо поработал над идентификацией. То же самое касается и книг. Наш мозг всегда ассоциирует себя, свои поступки с чем-то или кем-то. Поэтому мы не можем оторваться от компьютерной игрушки или от определенной книги.

8. Цифровая вакцина

Ученые из США доказали, что мы используем цифровые технологии для того, чтобы не чувствовать себя одинокими, чувствовать себя нужными. Такие «цифровые вакцины» иногда настолько сильно действуют на мозг, что мы способны излечиться, выйти из депрессии, посмотрев свой любимый сериал или программу. Мы способны ощущать поддержку и помощь от несуществующих, вымышленных образов (актеров, политиков, активистов, музыкантов).

9. Эмоциональные потребности

Чувство одиночества не зависит от того, сколько людей нас окружает. Главное – это заставить других делать то, что нужно нам эмоционально.

10. Отвергнутые

В одном исследовании, которое было опубликовано в 2012 году в журнале Psychological Science, было продемонстрировано, что если нас не приняли, не признали, переступили через нас, то мы в будущем будем испытывать только негативные эмоции к этому объекту. Но это не значит, что в ответ мы поступим также. Наоборот. Мы будет добиваться всячески того, кто нас отталкивает, даже если этот кто-то нам уже не нужен. Такое странное поведение часто можно наблюдать в отношениях между мужчиной и женщиной.

Текст: Flytothesky.ru