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Топ-10 анекдотов недели, вызывающих громкий смех

27.01.2017 12:47 — Калейдоскоп | Фактрум  
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А помочь в этом могут свежие и уморительные анекдоты на Фактруме!

Топ-10 анекдотов недели, вызывающих громкий смех

— Для моего проекта нужно очень много бабок!
— Ты решил открыть дом престарелых?

 
 
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Мышцы лица, как и мышцы тела, нуждаются в тренировках. И для того, чтобы иметь красивый и здоровый вид, достаточно лишь широко улыбаться и задорно смеяться.

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