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Рыбий или рыбный жир: в чём разница?

27.01.2017 12:59 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум решил разобраться, в чём же разница между рыбьим и рыбным жиром!

Рыбий или рыбный жир: в чём разница?

Рыбий жир

Его добывают из печени различных рыб. В рыбьем жире содержится много жирорастворимого витамина А и витамина D, полезного для сердца, почек, кожи и иммунитета. Но парадокс в том, что вместе с полезными витаминами в рыбной печени накапливаются ещё и тяжелые токсины и металлы. Они негативно влияют на человеческое здоровье, поэтому рыбий жир не стоит применять продолжительными курсами, но от редких приёмов никаких проблем не будет.

Рыбный жир

А вот рыбный жир добывается из мяса рыбы, а не из её печени. Причем получают его путем обработки тушек крупных лососевых рыб, выращенных в кристально чистых водах в Норвегии. Благодаря этому в рыбном жире содержится невероятно маленькое количество тяжелых металлов и токсинов. Концентрация витаминов D и A тоже ниже, но рыбный жир можно принимать внутрь длительными курсами.

Поэтому, если вы хотите поправить своё здоровье, просите в аптеке не рыбий, а рыбный жир!

 
 
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Кого же в детстве мама не пыталась накормить рыбьим жиром, утверждая, что он невероятно полезный? Многие и в зрелом возрасте продолжают употреблять его....

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