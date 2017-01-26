Фактрум решил разобраться, в чём же разница между рыбьим и рыбным жиром!





Рыбий жир

Его добывают из печени различных рыб. В рыбьем жире содержится много жирорастворимого витамина А и витамина D, полезного для сердца, почек, кожи и иммунитета. Но парадокс в том, что вместе с полезными витаминами в рыбной печени накапливаются ещё и тяжелые токсины и металлы. Они негативно влияют на человеческое здоровье, поэтому рыбий жир не стоит применять продолжительными курсами, но от редких приёмов никаких проблем не будет.

Рыбный жир

А вот рыбный жир добывается из мяса рыбы, а не из её печени. Причем получают его путем обработки тушек крупных лососевых рыб, выращенных в кристально чистых водах в Норвегии. Благодаря этому в рыбном жире содержится невероятно маленькое количество тяжелых металлов и токсинов. Концентрация витаминов D и A тоже ниже, но рыбный жир можно принимать внутрь длительными курсами.

Поэтому, если вы хотите поправить своё здоровье, просите в аптеке не рыбий, а рыбный жир!