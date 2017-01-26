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15 свеженьких анекдотов, которыми вы захотите поделиться с друзьями
27.01.2017 13:20 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум рассказывает просто замечательные анекдоты, которыми стоит поделиться с близкими людьми!
— Хочу хомяка.
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Каждый день в жизни происходит столько всего забавного, что хочется побыстрее рассказать об этом всем. А некоторые ситуации и вовсе могут стать анекдотами,...
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