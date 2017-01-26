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15 свеженьких анекдотов, которыми вы захотите поделиться с друзьями

27.01.2017 13:20 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум рассказывает просто замечательные анекдоты, которыми стоит поделиться с близкими людьми!

15 свеженьких анекдотов, которыми вы захотите поделиться с друзьями

— Хочу хомяка.
— За ним надо ухаживать, следить, убирать, регулярно кормить, менять воду, играть с ним.
— Хочу стать хомяком.

 
 
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