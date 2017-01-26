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Это самое странное морское животное из всех что мы видели!

27.01.2017 13:28 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Оказалось, что на снимке скульптура, созданная Маргрит ван Бривурт, которая решила обратить внимание на пациентов в очереди к врачу. Теперь этот терпеливый морской слон вносит свой вклад в поднятие настроения людей, пришедших в клинику.

Фактрум хочет познакомить читателя поближе с морскими слонами, которые, оказывается, те ещё милашки!

Своё название эти ластоногие получили не случайно. Морские слоны могут достигать в длину пяти метров, а весить — две с половиной тонны!

Это самое странное морское животное из всех что мы видели!

Кроме того, похожими на слонов их делает и мясистый нарост на носу, который выглядит как короткий слоновий хобот

Это самое странное морское животное из всех что мы видели!

Во время брачного периода с его помощью самцы издают грозный и громкий рык, отпугивающий других претендентов на самку

Это самое странное морское животное из всех что мы видели!

В спокойное время самцы издают звуки, похожие на человеческий смех, быстро выдыхая воздух через хобот

Это самое странное морское животное из всех что мы видели!

Самые сильные и крупные самцы занимают высокое положение в группе. Тот морской слон, который доказал свой авторитет, может претендовать на нескольких самок

Это самое странное морское животное из всех что мы видели!

Бывает, что в гареме у предводителя группы морских слонов одновременно находится до 20 самок. Другие самцы не смеют даже посягать на них!

Это самое странное морское животное из всех что мы видели!

Новорожденные морские слоны хобота не имеют. Нет его и у самок, они больше похожи на простых тюленей

Это самое странное морское животное из всех что мы видели!

 
 
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Не так давно в сети появилась умилительная картинка с морским слоном, сидящем на стуле.

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