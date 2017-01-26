Оказалось, что на снимке скульптура, созданная Маргрит ван Бривурт, которая решила обратить внимание на пациентов в очереди к врачу. Теперь этот терпеливый морской слон вносит свой вклад в поднятие настроения людей, пришедших в клинику.

Фактрум хочет познакомить читателя поближе с морскими слонами, которые, оказывается, те ещё милашки!

Своё название эти ластоногие получили не случайно. Морские слоны могут достигать в длину пяти метров, а весить — две с половиной тонны!





Кроме того, похожими на слонов их делает и мясистый нарост на носу, который выглядит как короткий слоновий хобот





Во время брачного периода с его помощью самцы издают грозный и громкий рык, отпугивающий других претендентов на самку





В спокойное время самцы издают звуки, похожие на человеческий смех, быстро выдыхая воздух через хобот





Самые сильные и крупные самцы занимают высокое положение в группе. Тот морской слон, который доказал свой авторитет, может претендовать на нескольких самок





Бывает, что в гареме у предводителя группы морских слонов одновременно находится до 20 самок. Другие самцы не смеют даже посягать на них!





Новорожденные морские слоны хобота не имеют. Нет его и у самок, они больше похожи на простых тюленей



