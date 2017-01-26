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Разговариваю я с будущим работодателем по скайпу и тут в котов как бес вселяется

27.01.2017 13:54 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум рассказывает забавную историю о мужчине, которому коты не дали заполучить работу его мечты!

Разговариваю я с будущим работодателем по скайпу и тут в котов как бес вселяется

Сегодня у моего мужа было важное собеседование по Скайпу. Он привёл себя в порядок, убрал комнату, а мы с дочкой ушли в спальню, чтобы не мешать. В назначенное время раздался звонок.

— Здравствуйте, Сергей.

— Добрый день.

— Мя-я-я-у-у-у! — подал голос наш первый кот.

— Вы меня хорошо слышите, Сергей?

— Урмя-я-у-у-у! — ответил вместо мужа кот.

— Да, да, я вас отлично слышу, а вы меня? — сказал муж.

Тут на кота что-то нашло, и он начал истерически мяукать. Казалось, что он жалуется собеседнику мужа, что мы его бьём, не кормим и всячески издеваемся. Я не выдержала и ринулась на помощь. Этот пушистый поганец сидел ровно посередине комнаты, попадая в кадр. Моей первой мыслью было проползти и вытащить этого нарушителя спокойствия, но я бы оказалась в зоне видимости. Делать нечего, попыталась приманить кота, тот ни в какую не уходит.

И в этот момент наш второй кот начал скрестись в туалете. Причем, судя по звукам, он уже раздолбал плитку и методично пытался попасть к соседям снизу.

— Мя-я-я-у-у! — возопил первый кот и с видом оскорбленной невинности ушёл в коридор.

— Шорк-шорк-шорк! — доносилось из туалета. — Кх-кх-кх-кх.

— А-а-а-а-а-а! — а это уже решила вступить наша дочь из спальни.

Пока я её успокаивала, коты молчали. Только я этому обрадовалась, как услышала из комнаты:

— Сергей, у вас есть к нам какие-то вопросы?

Муж что-то ответил. Первый кот снова пробрался к нему и уселся на ковер.

— Очень был рад познакомиться, Сергей!

— Бу-у-у-э-э-э! — мрачно стошнило кота.

— Мы вам перезвоним… — донеслось из окошка Скайпа.

 
Теги: знакомства
 
 
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Замечали, что коты имеют свойство оказываться рядом в самый неподходящий момент? Вот стоит только взять в руки кружку горячего чая и пойти в комнату, как они тут...

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