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Дюжина фантастических анекдотов, просто требующих вашего внимания

27.01.2017 13:47 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум предлагает читателю новые замечательные анекдоты и шутки, которые понравятся всем без исключения!

Дюжина фантастических анекдотов, просто требующих вашего внимания

Моя продуктовая корзина обычно выглядит так, будто мне 12 и мои родители уехали на дачу, оставив деньжат.

 
 
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Иногда стоит сделать перерыв в делах, чтобы немного отдохнуть. А чтобы потратить это время с пользой, стоит хорошенько посмеяться с коллегами!

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