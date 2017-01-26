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Дюжина фантастических анекдотов, просто требующих вашего внимания
27.01.2017 13:47 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает читателю новые замечательные анекдоты и шутки, которые понравятся всем без исключения!
Моя продуктовая корзина обычно выглядит так, будто мне 12 и мои родители уехали на дачу, оставив деньжат.
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Иногда стоит сделать перерыв в делах, чтобы немного отдохнуть. А чтобы потратить это время с пользой, стоит хорошенько посмеяться с коллегами!
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