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Самые странные способы найти свою любовь

27.01.2017 13:59 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум делится с читателем историями людей, чьи истории знакомства заслуживают аплодисментов!

Самые странные способы найти свою любовь

Но для начала немного статистики. Согласной ей, 38% молодожёнов познакомились в различных социальных сетях. Ещё 31% вместе учились в школе или работали вместе. 17% пар свели их друзья, а ещё 8% встретились в спортзале, бассейне или фитнес клубе. У оставшихся же 6% настолько странные обстоятельства знакомства, что им нельзя не удивиться!

Парень разыскал девушку по фамилии, указанной на чеке блинной, где она работала кассиром, а он заглянул на обед.

Парень отправил смс на неправильный номер, а затем решил познакомиться со своей собеседницей поближе.

«Она была моим инструктором по вождению» — сказал один мужчина.

Она пришла с сестренкой в торговый центр, чтобы прокатить её на паровозике, а он был водителем того самого паровозика.

Да, это прокатывает! Парень познакомился при помощи доставшего всех «Вашей маме зять не нужен?».

Они оказались в одном отеле в Турции и сошлись на почве ненависти к местному аниматору.

С моей нынешней женой меня познакомила моя бывшая жена.

Он учился в консерватории и пытался заработать денег, играя на улице, а она шла домой в ужасном настроении, услышала его музыку и влюбилась.

В деревне в детстве он гонял палкой маленьких гусят, которых «выгуливала» его будущая супруга.

В течение полугода пара следила друг за другом через окна их офисов, находящихся по соседству. Пока однажды парень не встретил её после работы у входа в здание.

С женой встретился в шахматном клубе при школе, но мы потерялись на 2 года, потом опять встретились в этом же клубе, и я пригласил её на свидание. Она пришла с шахматами!

 
Теги: знакомства
 
 
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Никогда не знаешь, при каких обстоятельствах встретишь любовь всей своей жизни. У кого-то знакомства происходят весьма банально, а кто-то находит свою вторую...

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