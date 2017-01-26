Американские учёные решили найти ингредиенты счастливого брака. Как бы не банально это звучало, но главный секрет в регулярных поцелуях, нежности и совместном времяпровождении. Теперь обо всём по порядку.





Постарайтесь проанализировать, как часто вы целуете партнёра, говорите ему слова любви. Эти, на первый взгляд, мелочи хорошо укрепляют отношения. Вспомните пословицу, говорящую о том, что ласковое слово и кошке приятно. Что уж говорить про вашу вторую половинку. Не забывайте дарить своему партнёру нежность и любовь. Как ни странно, но учёным удалось подсчитать оптимальное количество поцелуев и слов «я тебя люблю». Если верить анкетированию, 10 раз в неделю будет достаточно.

А теперь постарайтесь вспомнить, когда в вашей жизни был последний романтический вечер. Если верить исследованию, романтические вечера со второй половинкой должны быть три раза в месяц. Только не нужно паниковать, если это происходит не так часто, ведь романтический вечер, это не только ужин в дорогом ресторане. Такие моменты тоже должны быть, но мы же не миллионеры, что они там в своей Америке придумали, скажете вы. Но ведь романтические вечера тоже бывают разными, это может быть прогулка, вечер в кино, ужин при свечах. Важно чтобы вам никто не мешал, попробуйте отправить детей к бабушке с дедушкой, вы должны побыть одни, чтобы ощутить родство душ. Каждодневные проблемы затягивают, если вы не будете устраивать такие вечера, вы можете потерять друг друга в борьбе с делами и рутиной. Это враг романтических отношений.

Любите смотреть телевизор, отлично! Найдите передачу или фильм, который будет интересен обоим. Хотя бы шесть вечеров в месяц вы должны проводить вместе в обнимку перед телевизором. Телевизор могут заменить гаджеты. В интернете существует много интереснейших видео, которые способны увлечь обоих. Не стоит расходиться по углам. Сейчас очень часты ситуации, когда каждый из супругов проводит свободное время каждый в своём гаджете, попробуйте объединить свои интересы, хотя бы на шесть вечеров в месяц.

Не забывайте навещать своих друзей. Два вечера в месяц считается оптимальным вариантом. Общение с друзьями поможет скрасить серые будни.

Ну и куда же без романтических сюрпризов. Совсем необязательно тратится на дорогие подарки, но и они должны присутствовать в вашей жизни. Дарите своей второй половинке романтические сюрпризы хотя бы три раза в месяц. Под романтическим сюрпризом подразумеваются не только подарки, но и другие приятности. Это может быть завораживающий танец или приятный расслабляющий массаж.

О глубоких разговорах тоже не стоит забывать. Такие задушевные речи сближают любящие сердца. Постарайтесь разговаривать по душам хотя бы десять раз в месяц.

Ценность отдыха трудно переоценить. Устраивайте мини-отпуск два раза в год. Не беда, если ваш семейный бюджет ограничен. Можно поехать недалеко, при этом хорошо отдохнуть. В зимнее время можно сорваться на несколько дней, устроить рождественские каникулы в каком-нибудь красивом городе. В весеннее время года можно купить недорогую, но, тем не менее, интересную экскурсию. Летом можно устроить семейный поход с рыбалкой, костром, шашлыками, да чем угодно, лишь бы вам обоим нравилось. Осенью проходит множество интересных фестивалей. Даже если это будет лишь уикенд, он точно пойдёт вам обоим на пользу.

Ничто так не сближает, как общие интересы. Вы должны им посвящать три раза в неделю. Желательно, чтобы общих интересов было не меньше трёх. Например, вы оба любите пиццу. Даже человек, далёкий от всяких приготовлений, сможет её сделать. Не хотите возиться с тестом? Купите готовую заготовку и продукты к ней, устройте соревнования, у кого лучше получится. Любой мужчина сможет самостоятельно смазать основу кетчупом, нарезать колбасу или натереть сыр. Это блюдо легко готовится и быстро запекается. Впоследствии можно устроить маленький романтический ужин. Вы оба любите покушать и заметно прибавили в весе? Запишитесь в спортзал и ходите туда вместе. Чем вам не общее увлечение, главное, чтобы было желание.

Стоит сказать пару слов о сексе. Без него трудно представить нормальные семейные отношения. Три раза в неделю считается самым оптимальным вариантом.

Текст: Flytothesky.ru