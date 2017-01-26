Стремление к счастью свойственно человеческой природе, но многие ли могут похвастаться тем, что действительно счастливы? Психологи выяснили, что у большинства людей представления о счастье сильно упрощены или же вовсе не соответствуют истине. Существует четыре популярных мифа о счастье, которые отнюдь не способствуют его достижению.





1. Акуна матата как философия счастливой жизни.

Жизнь без забот как основа счастья? Звучит вполне логично. Однако, такой подход помещает счастье и несчастье на противоположные чаши весов. Это неизбежно вовлекает нас в размышления по типу “если только”, основанные на предположении, состоящем в том, что исчезновение чего-то плохого из жизни непременно и незамедлительно сделает нас счастливыми. Примеры подобных рассуждений: “Я стану счастлив, если найду другую работу”, “…начну новые отношения”, “…заработаю много денег” и т.д. Подобный подход программирует определенную реакцию на положительные и негативные моменты в жизни, в результате там, где есть заботы, места для счастья уже нет. А реальна ли жизнь без забот?

2. Счастье может быть вечным.

Может ли счастье длиться вечно? К сожалению, нет. Психологи называют этот феномен “гедонической адаптацией” или “гедоническим однообразием”. Человек довольно быстро привыкает к новым обстоятельствам, включая те, что сделали его счастливым. Могут ли карьерный рост, новоселье, новые отношения, дорогая машина или сумочка от известного кутюрье сделать вас счастливыми? Скорее всего, да. Но надолго ли? Рано или поздно вы привыкнете, и ощущение счастья постепенно начнет угасать. Более того, многие испытывают сложности с определением того, что именно может их осчастливить. Увы, ощущение счастья, вызванное определённым поводом, нельзя отнести к долгоиграющим чувствам.

3. Счастье поддается контролю.

Доля правды в этом мифе есть, но только лишь доля. Психологические исследования показали, что способность чувствовать себя счастливым на 60% определяется неким изначально заданным значением, запрограммированным в нас на генетическом уровне. Это значение лишь в небольшой степени определяется жизненными обстоятельствами, хотя многие именно их обвиняют в своей неспособности достичь счастья. Хорошая новость: на 40% ощущение счастья определяется нашей деятельностью, то есть мы в силах на него влиять. Однако, многие ничего не предпринимают для достижения счастья, предпочитая винить обстоятельства или же мыслить в стиле “если только”.

4. Хочешь быть счастливым – будь им.

Миф, чрезвычайно популярный в некоторых западных странах. Это так позитивно, в некоторой степени даже духовно: хочешь достичь счастья – будь благодарен судьбе и просто будь счастливым. Однако, в ходе ряда исследований психологи сравнили группу тех, кто считает себя “благодарными”, с обычными людьми и не нашли подтверждений того, что первые действительно ощущают себя более счастливыми.

Текст: Flytothesky.ru