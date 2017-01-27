МИНСК, 28 янв — Sputnik. Джон Херт скончался сегодня ночью, сообщают зарубежные СМИ. За полтора года до смерти Джон Херт сообщил о том, что у него диагностирован рак поджелудочной железы.

Английский актер Джон Херт родился 22 января 1940 года в Честерфилде, графство Дербишир, Великобритания. Он был младшим сыном англиканского священника и актрисы.

Поступив в Королевскую академию драматического искусства, Джон дебютировал на театральной сцене в 1962 году в постановке "Детоубийство в доме Фреда Джинджера".

Эта роль обеспечила продолжение его карьеры. Херт стал работать в Королевском Шекспировском театре и в течение нескольких лет сыграл во множестве спектаклей.

В кино он дебютировал также в 1962 году, появившись в картине "Дикие и жаждущие". По-настоящему известным он стал после исторической драмы Фреда Зиннеманна "Человек на все времена", отмеченной шестью премиями "Оскар".

Актер был дважды номинантом премии "Оскар" (1979, 1981), награжден премиями "Золотой глобус" (1979), BAFTA (1976, 1979, 1981, 2012), премиями Международного кинофестиваля в Вальядолиде (1984), Международного кинофестиваля в Чикаго (1997), Берлинского международного кинофестиваля (2009) и др. В 2012 году Херт был удостоен почетной награды Британской академии кино и телевизионных искусств.

Херт снимался в фильмах "Перед тем, как наступит зима" (1969), "Риллингтон Плэйс, дом 10" (1971), "Маленький Малькольм" (1974), "Летучий отряд Скотланд-Ярда" (1976) и др.

За роль в фильме "Полуночный экспресс" (1978) Алана Паркера он был номинирован на премию "Оскар" и награжден премиями "Золотой глобус" и BAFTA.

Зрителям он запомнился в картинах "Космические яйца" (1987) Мела Брукса, "Мертвец" (1995) Джона Джармуша, "Роб Рой" (1995) Майкла Кейтона-Джоунса, "V" значит Вендетта" (2005) Джеймса МакТига, "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа" (2008) Стивена Спилберга.

В фильмах о Гарри Поттере Джон Херт исполнял роль владельца магазина волшебных палочек мистера Олливандера.

В ночь на 28 января 2016 года Джон Херт скончался в возрасте 77 лет.

В 2015 году актер был посвящен в рыцари королевой Елизаветой II.