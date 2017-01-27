Говорят, чтобы женщине начать исцеление души, ей нужно признать, что мужчину, не отвечающего ей взаимностью, следует забыть. А еще говорят, что даже у успешной и красивой женщины бывают разочарования.

А что, если все наоборот? Ты вполне обыкновенна и в меру успешна, а он отвечает взаимностью, дарит тебе недостающее тебе тепло, но между вами существует нечто, что вам не подвластно. То, что заставляет вас существовать не воедино, а по отдельности. Кроме того, инициатива о разлуке не исходит ни от любимого, ни от тебя. Откуда-то извне. Вопрос ставим так: как забыть любимого мужчину?





Время-врач

Часто психологи дают советы о сохранении достоинства. В списке значится: не звонить ему, не писать, не преследовать и не искать встречи. А мы опять поставим вопрос наоборот: что, если вы оба стремитесь к контакту, но любая ваша встреча идет вам не во благо? Что, если вы стремитесь увидеться тайком, урывками, мечтая о взгляде и мимолетном пожатии руки? И что, если после таких встреч хочется кричать навзрыд?

• Попробуй смоделировать встречу с любимым мысленно. Зная, что сегодня ты можешь его повстречать случайно или запланированно, попробуй, что называется, предвосхитить свои ощущения. Разыграй сценку в собственном сознании. Проживи кусочек жизни. Затем устрой свой день так, что истинной встречи не будет. Так тебе станет чуть легче. Не забудь поесть вкусненького, но не вредного.

• Часто советуют бороться с любыми мыслями о Нем. Мы советуем (правильно, наоборот) думать о любимом чаще. Чуть отвлеклась на свои дела – вспомни о нем. Расставь фото по квартире, вложи их в книги и документы. На видном месте размести его подарки, милые штучки, мелочи, хранящие воспоминания. Зачем? Так ты каждый день будешь насыщать собственный разум. Со временем почувствуешь, что любимого «стало много» в твоей жизни. Запретный плод перестанет манить так выраженно, как раньше.

Люди правы лишь в одном. Время не лечит, оно снижает уровень болезненности. Или дарит то, что восполнит отсутствие любимой энергетики.

Как быстро забыть мужчину

Такой вопрос тебя терзает? Отвечаем — никак. Быстро не получится. Сама подумай: сначала ты осознала свои чувства к нему, потом устанавливала контакт или даже завоевывала (или он тебя покорял), потом вы какое-то время наслаждались друг другом. Это заняло время и оставило отпечатки в памяти. И ты хочешь быстро от этого избавиться?

• Прими происходящее как ценнейший жизненный опыт. Наслаждайся им. Прочувствуй тонкие связи. Еще хочется торопить момент расставания?

• Говорят, незаменимых не бывает. Но мы-то знаем, что это сказано не про твой случай. И мы также уверены: твой любимый неповторим. Не ищи ему замену. Запомни отношения с ним как самые-самые. Храни их.

• Препятствие, что мешает вам быть вместе, должно помочь тебе его забыть. Как ни парадоксально. Посуди сама: помеху не преодолеть, у отношений будущего нет. Тебе запрещает быть с любимым кто-то или что-то постороннее, чувства ваши обоюдны. Все это поможет сохранить идеальный образ партнера, смириться с положением вещей.

• А вот историю свою рассказывать нужно. Подруге, психологу, попутчику. Или написать письмо себе самой. Сохрани это письмо, будет интересно перечитать его лет через 15.

Считается, что признак избавления от чувств и отношений – печалящее ощущение пустоты. Возможно. Но мы считаем, что вопрос о том, как забыть мужчину, полностью перестанет тревожить тебя, когда ты почувствуешь безразличие. Стремись к спокойному безразличию. Будь счастлива.

Текст: Flytothesky.ru