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Сержант Стабби – героический пес Первой мировой войны

28.01.2017 15:45 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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История этой смышленой собаки заставит вас по-иному взглянуть на способности наших ‎четвероногих друзей.‎

Имя бравого малого на фотографии – сержант Стабби. Этот крепыш – не просто пес, а ‎заслуживший множество регалий военный. Его история началась в 1917 году, когда бездомного ‎щенка, блуждавшего возле Йельского кампуса, подобрал человек по имени Дж. Роберт Конрой, ‎впоследствии получивший должность рядового американской армии.‎

Сержант Стабби – героический пес Первой мировой войны

Пес по кличке Стабби (что означает «коротышка») во время Первой мировой войны стал ‎талисманом эскадры Конроя, входившей в 102-ю пехоту 26-й дивизии Янки. ‎

Сержант Стабби – героический пес Первой мировой войны

Со своей должностью четвероногий «сын полка» справлялся на отлично, с легкостью поднимая ‎боевой дух солдат. Во время строевой подготовки пес красовался рядом с хозяином, поражая ‎публику разученным воинским салютованием. С общим любимцем была связана лишь одна ‎проблема – присутствие собак в рядах армии не допускалось. Описанное здесь звучит, как ‎настоящий киносюжет, однако всё это – реальная история малыша Стабби.‎

Сержант Стабби – героический пес Первой мировой войны

Когда воинскому подразделению хозяина пса пришла пора отправляться в Европу для участия в ‎боевых действиях, Стабби был секретно доставлен на борт военного корабля. Командиру судна ‎отнюдь не пришелся по душе открывшийся факт подобной «контрабанды», однако он ‎немедленно изменил свое мнение, увидев патриотичное «воинское приветствие» в исполнении ‎Стабби.‎

Сержант Стабби – героический пес Первой мировой войны

С тех пор пес всегда сопровождал 102-й батальон на передовой. Первоначально роль Стабби ‎заключалась лишь в моральной поддержке солдат, однако со временем он оказался настоящим ‎спасителем многих человеческих жизней.‎

Как утверждают источники, на этой фотографии изображен именно 102-й батальон. Достаточно ‎сложно однозначно утверждать об истинности этого заявления, однако на сумках с ‎противогазами каждого военного различаются очертания собаки, напоминающие силуэт Стабби. ‎А ведь именно этот пес был талисманом подразделения.‎

Сержант Стабби – героический пес Первой мировой войны

В самом начале своей службы Стабби пострадал от газовой атаки. После того, как собаку ‎выходили и помогли полностью восстановить здоровье, она приобрела невероятно острое чутьё ‎на запах газа. Впоследствии, ощущая начало нападения врага с применением оружия такого ‎рода, пес немедленно начинал метаться по окопу, оповещая солдат об угрозе. Подобная ‎помощь обеспечивала военным достаточно времени, чтобы надеть противогазы и приладить ‎защитную маску Стабби.‎

На этой фотографии изображена другая собака, но ее вид дает представление о том, как ‎выглядел Стабби в своей защитной экипировке. Как можно заметить, образ получался ‎симпатичный.‎

Сержант Стабби – героический пес Первой мировой войны

Умница Стабби мог легко распознать неприятеля по языку, на котором разговаривал человек. Он ‎был способен отыскивать раненых солдат и оповещать медиков. Однажды пес даже поймал ‎немецкого шпиона, рыскавшего между окопов армии Союзников. ‎

Сержант Стабби – героический пес Первой мировой войны

Задержав шпиона, Стабби вошел в историю как первая собака, получившая звание сержанта в ‎условиях боевых действий. Ему даже был вручен орден Железного Креста, который он носил на ‎своем собачьем мундирчике вместе с остальными знаками отличия.

На этом фото героический пес получает награду из рук генерала Джона Першинга. ‎Новоиспеченный сержант выглядит очень солидно.‎

Сержант Стабби – героический пес Первой мировой войны

Здесь мы можем видеть уважаемого сержанта в компании со своим подчиненным (и ‎одновременно – хозяином) капралом Дж. Робертом Конроем. Да, это вовсе не оговорка: Стабби ‎перерос человека по званию.‎

Сержант Стабби – героический пес Первой мировой войны

Ко времени завершения войны на счету Стабби числилось 17 различных сражений, в которых ‎бравый пес успел поучаствовать. В какой-то момент он даже был тяжело ранен осколком ‎гранаты. За дар уникального чутья жизнь порой требует весьма высокую цену…‎

Сержант Стабби – героический пес Первой мировой войны

Неудивительно, что вскоре после войны Стабби превратился во вполне известную и популярную ‎персону. После заключения перемирия, ожидая во Франции своего отправления домой, пёс-‎сержант встретился с президентом Вудро Вильсоном. Как было сказано о встрече впоследствии: ‎‎«Эти двое пожали друг другу руки».‎

Сержант Стабби – героический пес Первой мировой войны

В 1920 году Стабби лично присутствовал на заседании Национального Съезда Республиканской ‎Партии, а в 1921 году даже был приглашен президентом США Уорреном ‎Гардингом посетить Белый Дом. Несколько лет спустя ‎сержант Стабби снова нанес визит в президентскую резиденцию для встречи с Кальвином ‎Кулиджем, следующим руководителем страны.‎

На фото – Стабби и его хозяин/подчиненный Дж. Роберт Конрой. ‎

Сержант Стабби – героический пес Первой мировой войны

В Америку пес вернулся национальным героем. Вот он возглавляет военный парад.‎

Сержант Стабби – героический пес Первой мировой войны

Стабби удостоился звания пожизненного члена Американского Легиона и Национального ‎Военно-Морского Флота. Когда Дж. Роберт Конрой приступил к учебе на юридическом ‎факультете Университета Джорджтауна, его пес получил статус талисмана и этого заведения. В ‎настоящее время талисманом университета выступает некий пес по имени Джек.

Сержант Стабби – героический пес Первой мировой войны

Стабби умер от старости в 1926 году. Его заслуги были признаны столь грандиозными, что тело ‎пса было решено увековечить. В настоящий момент «Стабби» является частью экспозиции ‎Государственного Музея Истории Америки.‎

Сержант Стабби – героический пес Первой мировой войны

Фото: Smithsonian National Museum of America History;
Текст: Flytothesky.ru

 
 
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