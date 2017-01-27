Одиночество – самая распространенная болезнь человечества, которая выражается в ощущении, будто никому нет до вас дела, будто вы — ничто, пустое место, внутри которого зияет огромная черная дыра. Нет, вы продолжаете существовать, ходить на работу, поглощать пищу, смеяться над глупыми шутками коллег, но при этом внутри сидит чувство нехватки чего-то мучительно важного, что наконец-то бы сделало вашу жизнь более полной, яркой и осмысленной.





Ощущение этой внутренней неполноценности приводит к тому, что вы начинаете оглядываться по сторонам в поисках родственной души, человека, который бы смог дополнить вас, сделав более целостным, а значит, счастливым. Вы думаете, будто пустота внутри – это ненормально, и нужно любым способом ее побороть. И начинаете заполнять «черную дыру» искусственными заменителями, выбирая бегство от самого себя и собственных внутренних конфликтов. В итоге проблема откладывается, усугубляется, но не решается. Вы попадаете в ловушку!

4 ловушки одиночества как способ убежать от себя

1. Поиск сопричастности к группе

Желание вступить в религиозную секту, пополнить ряды политических партий, бандитских группировок, любых других групп с четко установленной системой правил и законов выдает в человеке глубокое чувство недовольства собой и страх остаться одиноким. Присоединяясь к группе, можно обмануть себя, получая иллюзорных друзей, их поддержку, а также ощущение единства и братства. Но платой за это отождествление с «мы», плацебо «все хорошо, теперь я не один» станет утрата собственной уникальности, вы будете вынуждены отказаться от самого себя в угоду установленным правилам.

2. Поиск партнера для жизни

Классический способ избавиться от мучительного одиночества – стремительный поиск партнера и поспешная женитьба. Одинокий мужчина начинает мечтать о прекрасной музе, которая заполнит его дом ароматами домашней пищи, согрет теплом своего тела в постели. Соответственно, женщина думает, будто, создав семью и родив ребенка, станет полноценной и счастливой. Но в семье их обоих постигает разочарование! Розовая пелена конфетно-букетного периода спадает, и оба вдруг замечают, что их желания, цели, характеры и мечты расходятся, а дети уже рождены, квартира взята в кредит. Итак, они остаются по-прежнему одинокими, только вдвоем.

3. Погоня за удовольствиями

Что происходит, когда внутри поселяется пустота? Хочется ее заполнить, заесть. И человек начинает поглощать тонны пищи, только бы не слышать это ноющее чувство неудовлетворенности. Кстати, необязательно зависимость упирается в еду, можно превратиться в шопоголика, например, скупая новые и новые вещи, или сексоголика, ища утешения в объятьях сексуальных партнеров, только бы минутное чувство удовлетворения заглушило собой «черную дыру». Разумеется, ничего не получается, а дыра увеличивается в диаметре, требуя новых удовольствий.

4. Общение и отношения в сети

Еще один способ быстро обзавестись новыми знакомствами, имитировать насыщенную личную жизнь – начать пропадать в соцсетях. Отношения через интернет часто завязываются очень легко, ведь их поддержание не требует особенных усилий – отправляй сообщения, ставь милые рожицы, делись треками. Если что-то пойдет не так, просто удали человека из списка, смени почтовый ящик или заблокируй доступ. В реальной жизни, конечно же, все далеко не так просто, а отношения требуют вложений – труда, эмоций, финансов. Страх жить реальной жизнью, убегание от самого себя и своих «тараканов» в виртуальные знакомства на время заполнят внутреннюю пустоту, однако проблема останется и рано или поздно ударит в самый неподходящий момент.

Как же избавиться от одиночества?

Как бы это ни казалось парадоксально, лучший способ решить проблему – прекратить от нее убегать, столкнуться с противником лицом к лицу. Хватит искать людей, вещи или события, которые бы заполнили собой внутреннюю неполноту, пора использовать это состояние для скачка вверх. Не нужно считать себя каким-то не таким, вы полноценны! Просто ваша душа (подсознание) сигнализирует вам, что пора прислушаться к себе повнимательнее, пора, наконец, уделить себе время!

Пришло время заняться самим собой и своими желаниями. О чем вы давно мечтали, но так и не решились воплотить? Лепка, написание стихов, уроки вождения, собственный зимний сад, бои с мечами, а может, составление древа рода? Есть ли у вас мечта, на которую за повседневными заботами все не хватало времени? Вот и займитесь ею, займитесь тем, что принесет вам ощущение счастья и полноты жизни. Не нужно идти на курсы, только чтобы с кем-нибудь познакомиться, это ловушка! Вы не должны искать того, кто развеет ваше одиночество, сначала нужно найти себя самого. Себя настоящего.

Только обретя в себе самом друга, вы станете по-настоящему счастливым и свободным, обретете то, чего так не хватало все это время! Вы найдете новый смысл жизни, в ваш мир придут новые люди, быть может, нагрянет любовь. Только сначала полюбите себя, подружитесь с тишиной внутри, сделайте одиночество своим союзником. Мы в вас верим!

Текст: Flytothesky.ru