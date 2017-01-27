Как часты нынче случаи, когда красивая и со всех сторон обаятельная девушка тащит на себе бремя одиночества. Ее менее заметные подруги давно выскочили замуж и вовсю скупают цветные распашонки, тогда как наша горе-героиня не имеет в запасе ни одного захудалого рыцаря! Казалось бы, что не так? Почему у девушки с таким огромным списком достоинств не выстраиваются под окнами отряды женихов? А все дело в отталкивающе идеальном образе, которого мужчины не переносят на дух.

С какими же достоинствами красавице лучше распрощаться на веки вечные, если она действительно хочет обрести женское счастье? Перед вами топ-5 качеств, от которых лучше избавиться, как бы парадоксально это не казалось.





Качество 1. Ослепительная внешность

Да, красота важна. Мужчине приятно осознавать, что его женщина выделятся среди толпы и обращает на себя внимание. Однако безупречная внешность – идеальный макияж, дорогая одежда, роскошные локоны – запрашивает не менее безупречного кавалера, который был бы достоин всей этой красоты. Увы, подавляющее большинство мужчин боится оказаться не на высоте. Они не уверены в себе настолько, чтобы подойти и познакомиться, в их головах плавает стереотип, будто у ослепительных красавиц и ослепительные запросы.

Выход? Спуститься с небес на землю и расслабиться! Не нужно самосовершенствовать себя до бесконечности, станьте немного проще. Выйдите на люди в обычных джинсах и майке, чтобы без профессионального мейкапа или высоченных шпилек. Улыбайтесь, держите осанку – и успех гарантирован!

Качество 2. Феноменальный ум

Мужчины любят женщин с широким кругозором, которые открыты для всего нового, которые легко впитывают информацию и поддерживают любую беседу. Но не стоит путать интеллектуальную открытость с желанием заткнуть мужика за пояс своим умом! Даже не пытайтесь поставить мужчину на место, демонстрируя работу своего серого вещества, наткнетесь на стену непонимания.

Выход? Если вы знаете гораздо больше о сырьевой промышленности, будьте мудрее и не выставляйте своих познаний впереди планеты всей. Уступите мужчине его первое место, слушайте и внимайте, позвольте «большому ребенку» получить свою игрушку! Очень скоро вы оцените все преимущества такой линии поведения.

Качество 3. Гипертрофированная самостоятельность

Сильная женщина просто физически не может позволить мужчине ее перещеголять, она все может сама! В ее картине мира все мужики – слабые и безвольные существа, не способные ни на что путевое. Сначала она хочет принимать решения, потом берет бразды правления в свои руки и идет охотиться на мамонта, разжигать костер и строить города. А по вечерам плачет в подушку от невыносимого одиночества.

Выход? Перестать решать за мужчину его прямые задачи, поработать со своим недоверием к противоположному полу и научиться, наконец, уважать свою женскую сущность. Почему бы не заняться самой собой и своими мечтами, отдав мужчине его право решать, где жить вашей семье, куда ехать отдыхать и как ему зарабатывать.

Качество 4. Тонкая душевная организация

Мужчины любят женственных женщин, но во всем нужно соблюдать меру! Когда она проявляет излишнюю мягкость и терпимость к своему избраннику, стремится быть покорной и пушистой, прогибаясь под любые его капризы, мужчина теряет к ней всякий интерес и уважение. Он начинает вести себя крайне эгоистично и вызывающе, хамит, грубит и даже ходит налево. А она, несчастная, мучается и никак не возьмет в толк, где же была допущена ошибка…

Выход? Быть нежной и принимающей – великолепно, только не в ущерб себе. Себя нужно ценить, любить и не позволять другим вытирать ноги о собственную доброту, ведь даже у домашних кошечек есть зубки и коготки.

Качество 5. Хозяюшка-чистоплюйка

У нее дома стерильная чистота, безупречно подобранный интерьер, совершенная цветовая гамма, в общем, и глазу негде зацепиться. Заходишь и боишься чихнуть, чтобы не нарушить окружающую гармонию. Хозяюшка, чистюля, Белоснежка! Только как-то тяжело расслабиться в такой атмосфере, чувствуешь себя лишним и неуместным. Быть может, и мужчины потому надолго не задерживаются.

Выход? Стремление к чистоте и совершенству – хорошо, но допускайте и «творческий беспорядок». Не стоит вылизывать каждый угол до блеска, лучше уделить этот кусок времени себе и своему мужчине, позволив партнеру порадовать вас неидеальным ужином, раскидав по полу подушки, внеся некий элемент хаоса. Так вы станете немного более живой, а живая девушка куда привлекательней ледяной сосульки.

Итак, хватит этих идеальных и красивых жестов! Мужчины предпочитают нечто земное, милое, интересное и не лишенное человеческих пороков. Позвольте себе проваляться весь день на диване с тарелкой бутербродов или отправиться к подруге без воинственного окраса, зато с улыбкой до ушей. Простота притягивает, делает мир проще, а мужчин – ближе. Уж лучше быть живой и счастливой, чем недосягаемым совершенством.

Текст: Flytothesky.ru