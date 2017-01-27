Нет на свете такого человека, который ни разу не ошибался. Если человек допустил ошибку, важно, чтобы он извлёк из неё урок.





А теперь проведём взаимосвязь между ошибками и успехом. Давайте подумаем, какое качество ценится в профессиональной сфере? Конечно же, человек должен быть образованным, коммуникабельным, дисциплинированным, трудолюбивым. Допустим, все эти качества есть в специалисте, который проработал на производстве десять лет, и есть в студенте, который закончил университет. Причем тут студент, рабочий и ошибки, спросите вы? А здесь есть тесная взаимосвязь. Как вы думаете, кому работодатель отдаст предпочтение, если к нему придут устраиваться на работу специалист и студент? Скорее всего, он отдаст предпочтение специалисту, потому что у него есть главное преимущество перед студентом – это опыт.

Давайте подумаем, как нарабатывается опыт. Возьмём к примеру того же специалиста. Ведь он тоже начинал свою карьеру с чистого листа. Багаж знаний у него складывался лишь из того, что он получил в университете. Но вся загвоздка в том, что каждое производство имеет свои тонкости, их не может целиком захватить учебный процесс. Молодой специалист совмещал полученные знания с новой обстановкой производственного процесса. Путём проб и ошибок он нарабатывал свой опыт. Получается, что ошибки помогают в личностном росте и саморазвитии.

Так уж устроен наш мозг, что ошибки мы лучше запоминаем и понимаем, как делать в следующий раз нельзя. Поэтому к ошибкам следует отнестись, как к небольшому испытанию, которое закаляет наш характер.

Человечество придумало очень эффективное средство, которое помогает избегать многих неприятностей. Это правила, например, по дорожному движению. Написаны они благодаря чужим ошибкам. Не зря говорят, что правила дорожного движения написаны на крови. Они помогают обезопасить движение миллионов людей, спасают тысячи жизней. Это говорит еще об одном важном качестве человека – извлекать урок из сложившейся ситуации. Как видите, ошибки чужих людей помогают человеку адаптироваться к новым условиям, развивать общество, спасать чужие жизни.

Возьмите, к примеру, маленького ребёнка, который учится говорить. Нет такого малыша, который с первой попытки сможет правильно заговорить. Он сначала будет произносить отдельные звуки, затем слоги, а потом уже отдельные слова. Он будет ошибаться, но будет повторять снова и снова, пока не заговорит, как взрослый человек. Если бы он боялся ошибок и дрожал над каждой неудачей, он бы никогда не заговорил. Как видите, ошибки, это часть нашего успеха. Здесь просто нужно правильно относиться к неурядицам. Важно извлекать из случившегося урок и учиться на чужих, а не на своих ошибках.

Текст: Flytothesky.ru