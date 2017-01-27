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5 лучших поводов не бояться родов
28.01.2017 20:58 — Калейдоскоп | Flytothesky
Роды – это событие, памятное для женщины всю жизнь. Омрачают счастливое ожидание встречи с долгожданным малышом лишь тревоги и страхи беременной. А может, не все так пугающе, как кажется?
Что тревожит будущую маму
• Неизвестность исхода родоразрешения;
Примечательно, что в преддверии естественных родов возникает боязнь кесарева сечения, альтернативы при осложнениях, и побочного действия обезболивания. Напротив, при запланированной операции женщина склона опасаться преждевременного начала родов и боли. Страхи возобновляются у повторно ожидающих ребенка мам, преследуют и первородящих.
Большая часть подобных ощущений необоснованно будоражит будущую мать. Что поможет справиться с навязчивым беспокойством?
Дело рук самих
Все правильно, спокойствие беременных – дело рук самих в этом состоянии пребывающих. Приближающиеся роды – прекрасный повод перечитать специальные журналы и пособия для молодых родителей, познакомиться с техниками обезболивания на подготовительных курсах. А еще попросить близкого человека о сопровождении и поддержке в Тот Самый День.
Совет: избегайте негативный опыт. Не читайте и не слушайте истории о родах с осложнениями. Из первых строк или слов повествования стало ясно, что история будет не самой приятной – закрывайте страницу либо переводите разговор в другое русло. Не собирайте копилку предрассудков и поверий, 21 век на дворе.
Матушка-природа
Она действительно распорядилась так, чтобы роженица и младенец помогали друг другу. Роды – повод прислушаться к себе и своей интуиции, развить ощущение предстоящего естественного для природы явления.
При низком болевом пороге стоит заранее обсудить с врачом облегчение состояния с помощью эпидуральной анестезии. Также стоит затронуть тему эффективных упражнений и массажа, направленного на профилактику разрывов в родах.
Совет: если вы – будущая мама-перфекционист и привыкли все планировать, составьте план постепенного снижения тревожности. Вот вам еще один повод «разложить по полочкам» предстоящий процесс. Сегодня вы идете на курсы, завтра консультируетесь с психологом, потом читаете литературу и учитесь обращаться с фитболом. Действуйте!
Вера и надежда
Запрограммировать себя на лучший исход помогут доступные источники веры роженицы. Молитва, обращение к высшим силам, как и позитивный образ мышления, поспособствуют духовному равновесию женщины в течение всех счастливых 9 месяцев.
Совет: возьмите с собой в роддом и родзал маленькую икону либо нечто что вы наделяете свойствами источника моральной поддержки.
Забежать вперед
Дата родов – повод для осознания того, что встреча с малышом поможет забыть о боли и страхах легко. Это повод пофантазировать о первом праздновании рождения человечка, о крохотных одежках и башмачках. Повод с обоснованной гордостью заявить всему миру: «Я – мама!».
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Роды – это событие, памятное для женщины всю жизнь. Омрачают счастливое ожидание встречи с долгожданным малышом лишь тревоги и страхи беременной. А может, не все...
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