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5 лучших поводов не бояться родов

28.01.2017 20:58 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Роды – это событие, памятное для женщины всю жизнь. Омрачают счастливое ожидание встречи с долгожданным малышом лишь тревоги и страхи беременной. А может, не все так пугающе, как кажется?

5 лучших поводов не бояться родов

Что тревожит будущую маму

• Неизвестность исхода родоразрешения;
• Вероятность испытать сильнейшую боль;
• Опасность причинения травмы малышу;
• Долгое заживление швов и разрывов;
• Изменения привычного уклада жизни.

Примечательно, что в преддверии естественных родов возникает боязнь кесарева сечения, альтернативы при осложнениях, и побочного действия обезболивания. Напротив, при запланированной операции женщина склона опасаться преждевременного начала родов и боли. Страхи возобновляются у повторно ожидающих ребенка мам, преследуют и первородящих.

Большая часть подобных ощущений необоснованно будоражит будущую мать. Что поможет справиться с навязчивым беспокойством?

Дело рук самих

Все правильно, спокойствие беременных – дело рук самих в этом состоянии пребывающих. Приближающиеся роды – прекрасный повод перечитать специальные журналы и пособия для молодых родителей, познакомиться с техниками обезболивания на подготовительных курсах. А еще попросить близкого человека о сопровождении и поддержке в Тот Самый День.

Совет: избегайте негативный опыт. Не читайте и не слушайте истории о родах с осложнениями. Из первых строк или слов повествования стало ясно, что история будет не самой приятной – закрывайте страницу либо переводите разговор в другое русло. Не собирайте копилку предрассудков и поверий, 21 век на дворе.

Матушка-природа

Она действительно распорядилась так, чтобы роженица и младенец помогали друг другу. Роды – повод прислушаться к себе и своей интуиции, развить ощущение предстоящего естественного для природы явления.

При низком болевом пороге стоит заранее обсудить с врачом облегчение состояния с помощью эпидуральной анестезии. Также стоит затронуть тему эффективных упражнений и массажа, направленного на профилактику разрывов в родах.

Совет: если вы – будущая мама-перфекционист и привыкли все планировать, составьте план постепенного снижения тревожности. Вот вам еще один повод «разложить по полочкам» предстоящий процесс. Сегодня вы идете на курсы, завтра консультируетесь с психологом, потом читаете литературу и учитесь обращаться с фитболом. Действуйте!

Вера и надежда

Запрограммировать себя на лучший исход помогут доступные источники веры роженицы. Молитва, обращение к высшим силам, как и позитивный образ мышления, поспособствуют духовному равновесию женщины в течение всех счастливых 9 месяцев.

Совет: возьмите с собой в роддом и родзал маленькую икону либо нечто что вы наделяете свойствами источника моральной поддержки.

Забежать вперед

Дата родов – повод для осознания того, что встреча с малышом поможет забыть о боли и страхах легко. Это повод пофантазировать о первом праздновании рождения человечка, о крохотных одежках и башмачках. Повод с обоснованной гордостью заявить всему миру: «Я – мама!».5 лучших поводов не бояться родов

Текст: Flytothesky.ru

 
Теги: знакомства
 
 
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Роды – это событие, памятное для женщины всю жизнь. Омрачают счастливое ожидание встречи с долгожданным малышом лишь тревоги и страхи беременной. А может, не все...

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